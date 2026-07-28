El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este miércoles 29 de julio de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 29 de julio, día del Dragón de Madera Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Dragón
- Elemento: Madera
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Rata, Mono, Gallo
- Animales incompatibles: Perro
- Actividades recomendadas: iniciar proyectos, negociar, estudiar, liderar equipos, realizar trámites importantes, sembrar nuevas metas
- Actividades a evitar: actuar con arrogancia, apresurarse, discutir por orgullo, prometer más de lo posible, descuidar los detalles
Horóscopo chino: cómo es la energía del Dragón de Madera Yang
En el horóscopo chino, el Dragón de Madera Yang despierta una corriente de expansión que impulsa a mirar más allá de los límites habituales. La fuerza del Dragón no nace únicamente de su poder, sino de su capacidad para inspirar a otros con una visión clara del futuro, mientras que la Madera Yang alimenta el crecimiento, la perseverancia y el deseo de construir algo duradero
Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 29 de julio, día del Dragón de Madera Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada llena de posibilidades para desarrollar nuevas iniciativas y fortalecer proyectos que necesitan un impulso definitivo. La afinidad con el Dragón favorece los acuerdos inteligentes y las oportunidades inesperadas. Una propuesta despertará su entusiasmo y ampliará sus horizontes. Será un excelente momento para confiar en sus capacidades. La determinación atraerá resultados muy positivos
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): descubre que algunos cambios pueden convertirse en grandes aliados cuando deja espacio para nuevas perspectivas. La energía del día le invita a combinar prudencia con innovación. Una conversación modificará positivamente su manera de ver un asunto importante. Será recomendable mantener la mente abierta. La paciencia seguirá siendo una ventaja
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): vive una jornada dinámica donde el entusiasmo encontrará múltiples caminos para expresarse. El Dragón de Madera Yang fortalece su liderazgo y despierta su espíritu emprendedor. Una oportunidad aparecerá cuando menos la espere. Será un buen momento para iniciar algo que llevaba tiempo postergando. La valentía abrirá nuevas puertas
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): percibe un ritmo más intenso de lo habitual, aunque descubrirá que mantener la calma será su mejor estrategia. La influencia de la Madera Yang favorece el crecimiento gradual y las decisiones bien meditadas. Una buena noticia llegará antes de finalizar la jornada. Será conveniente confiar en el proceso. La serenidad le permitirá avanzar con seguridad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): recibe plenamente la fuerza de su propio signo, enriquecida por la energía expansiva de la Madera Yang. Todo aquello que inicie hoy tendrá mayores posibilidades de consolidarse con el paso del tiempo. Una persona influyente valorará su iniciativa y su visión. Será un excelente día para asumir nuevos desafíos. La confianza en sí mismo marcará el comienzo de una etapa muy prometedora
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): encuentra un ambiente propicio para desarrollar estrategias inteligentes sin necesidad de apresurarse. El Dragón impulsa el crecimiento, mientras usted aporta la precisión necesaria para convertir las ideas en resultados. Un detalle observado con atención marcará la diferencia. Será recomendable actuar con discreción. La experiencia volverá a darle ventaja
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): descubre un día estimulante que le anima a ampliar sus metas y confiar en nuevas oportunidades. La energía del Dragón favorece los movimientos audaces cuando están bien planificados. Una invitación abrirá un camino interesante. Será recomendable dejar atrás antiguas dudas. El optimismo renovará su impulso
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): vive una jornada donde la creatividad y la constancia trabajarán en perfecta armonía. La Madera Yang fortalece su capacidad para desarrollar proyectos con paciencia y sensibilidad. Un encuentro inspirador despertará nuevas ideas. Será un excelente momento para expresar sus talentos. La confianza crecerá paso a paso
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): disfruta de una de las energías más favorables del ciclo gracias a la excelente afinidad con el Dragón. La inteligencia, la rapidez mental y la capacidad para encontrar soluciones alcanzarán un nivel sobresaliente. Una oportunidad inesperada permitirá demostrar todo su potencial. Será un día ideal para negociar o emprender. El ingenio atraerá grandes beneficios
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): encuentra una corriente positiva que favorece el reconocimiento y la consolidación de sus esfuerzos. El Dragón fortalece su capacidad para organizar y liderar con eficacia. Una noticia reforzará la confianza en un proyecto importante. Será conveniente actuar con decisión. La disciplina dará excelentes frutos
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): se encuentra frente a la energía opuesta del Dragón, por lo que será prudente evitar confrontaciones nacidas del orgullo o de malentendidos. Algunas situaciones necesitarán más escucha que respuestas inmediatas. Una diferencia podrá resolverse mediante un gesto de buena voluntad. Será importante conservar la calma. La paciencia transformará los desafíos en aprendizaje
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): encuentra una jornada propicia para fortalecer relaciones, ampliar conocimientos y dar un nuevo impulso a sus planes personales. La influencia del Dragón de Madera Yang despierta su confianza para avanzar hacia objetivos más ambiciosos. Una conversación sembrará una idea que crecerá con fuerza durante las próximas semanas. Será un excelente momento para apostar por el futuro. La perseverancia convertirá los sueños en realidades