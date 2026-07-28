Signo regente del día: Dragón

Dragón Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yang

Yang Animales compatibles: Rata, Mono, Gallo

Rata, Mono, Gallo Animales incompatibles: Perro

Perro Actividades recomendadas: iniciar proyectos, negociar, estudiar, liderar equipos, realizar trámites importantes, sembrar nuevas metas

iniciar proyectos, negociar, estudiar, liderar equipos, realizar trámites importantes, sembrar nuevas metas Actividades a evitar: actuar con arrogancia, apresurarse, discutir por orgullo, prometer más de lo posible, descuidar los detalles

Horóscopo chino: cómo es la energía del Dragón de Madera Yang

En el horóscopo chino, el Dragón de Madera Yang despierta una corriente de expansión que impulsa a mirar más allá de los límites habituales. La fuerza del Dragón no nace únicamente de su poder, sino de su capacidad para inspirar a otros con una visión clara del futuro, mientras que la Madera Yang alimenta el crecimiento, la perseverancia y el deseo de construir algo duradero

Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 29 de julio, día del Dragón de Madera Yang

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada llena de posibilidades para desarrollar nuevas iniciativas y fortalecer proyectos que necesitan un impulso definitivo. La afinidad con el Dragón favorece los acuerdos inteligentes y las oportunidades inesperadas. Una propuesta despertará su entusiasmo y ampliará sus horizontes. Será un excelente momento para confiar en sus capacidades. La determinación atraerá resultados muy positivos

encuentra una jornada llena de posibilidades para desarrollar nuevas iniciativas y fortalecer proyectos que necesitan un impulso definitivo. La afinidad con el Dragón favorece los acuerdos inteligentes y las oportunidades inesperadas. Una propuesta despertará su entusiasmo y ampliará sus horizontes. Será un excelente momento para confiar en sus capacidades. La determinación atraerá resultados muy positivos Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): descubre que algunos cambios pueden convertirse en grandes aliados cuando deja espacio para nuevas perspectivas. La energía del día le invita a combinar prudencia con innovación. Una conversación modificará positivamente su manera de ver un asunto importante. Será recomendable mantener la mente abierta. La paciencia seguirá siendo una ventaja

descubre que algunos cambios pueden convertirse en grandes aliados cuando deja espacio para nuevas perspectivas. La energía del día le invita a combinar prudencia con innovación. Una conversación modificará positivamente su manera de ver un asunto importante. Será recomendable mantener la mente abierta. La paciencia seguirá siendo una ventaja Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): vive una jornada dinámica donde el entusiasmo encontrará múltiples caminos para expresarse. El Dragón de Madera Yang fortalece su liderazgo y despierta su espíritu emprendedor. Una oportunidad aparecerá cuando menos la espere. Será un buen momento para iniciar algo que llevaba tiempo postergando. La valentía abrirá nuevas puertas

vive una jornada dinámica donde el entusiasmo encontrará múltiples caminos para expresarse. El Dragón de Madera Yang fortalece su liderazgo y despierta su espíritu emprendedor. Una oportunidad aparecerá cuando menos la espere. Será un buen momento para iniciar algo que llevaba tiempo postergando. La valentía abrirá nuevas puertas Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): percibe un ritmo más intenso de lo habitual, aunque descubrirá que mantener la calma será su mejor estrategia. La influencia de la Madera Yang favorece el crecimiento gradual y las decisiones bien meditadas. Una buena noticia llegará antes de finalizar la jornada. Será conveniente confiar en el proceso. La serenidad le permitirá avanzar con seguridad

percibe un ritmo más intenso de lo habitual, aunque descubrirá que mantener la calma será su mejor estrategia. La influencia de la Madera Yang favorece el crecimiento gradual y las decisiones bien meditadas. Una buena noticia llegará antes de finalizar la jornada. Será conveniente confiar en el proceso. La serenidad le permitirá avanzar con seguridad Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): recibe plenamente la fuerza de su propio signo, enriquecida por la energía expansiva de la Madera Yang. Todo aquello que inicie hoy tendrá mayores posibilidades de consolidarse con el paso del tiempo. Una persona influyente valorará su iniciativa y su visión. Será un excelente día para asumir nuevos desafíos. La confianza en sí mismo marcará el comienzo de una etapa muy prometedora

recibe plenamente la fuerza de su propio signo, enriquecida por la energía expansiva de la Madera Yang. Todo aquello que inicie hoy tendrá mayores posibilidades de consolidarse con el paso del tiempo. Una persona influyente valorará su iniciativa y su visión. Será un excelente día para asumir nuevos desafíos. La confianza en sí mismo marcará el comienzo de una etapa muy prometedora Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): encuentra un ambiente propicio para desarrollar estrategias inteligentes sin necesidad de apresurarse. El Dragón impulsa el crecimiento, mientras usted aporta la precisión necesaria para convertir las ideas en resultados. Un detalle observado con atención marcará la diferencia. Será recomendable actuar con discreción. La experiencia volverá a darle ventaja

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 29 de julio, día del Dragón de Madera Yang.