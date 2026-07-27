El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este martes 28 de julio de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del martes 28 de julio, día del Conejo de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Conejo
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro
- Animales incompatibles: Gallo
- Actividades recomendadas: fortalecer relaciones personales, negociar acuerdos, resolver diferencias mediante el diálogo, estudiar, desarrollar proyectos creativos
- Actividades a evitar: responder con impulsividad, alimentar conflictos innecesarios, tomar decisiones importantes bajo presión, asumir compromisos poco claros o dejar asuntos emocionales sin resolver
Horóscopo chino: cómo es la energía del Conejo de Agua Yin
En el horóscopo chino, el Conejo de Agua Yin envuelve la jornada con una energía sutil que favorece la inteligencia emocional, la diplomacia y la capacidad de encontrar soluciones donde parecía haber desacuerdos.
Horóscopo chino: las predicciones del martes 28 de julio, día del Conejo de Agua Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada que favorece las conversaciones sinceras y la resolución de asuntos pendientes. El Conejo de Agua Yin le ayuda a descubrir oportunidades a través de la observación y la paciencia. Una noticia positiva renovará sus expectativas para los próximos días. Será recomendable actuar con serenidad. La intuición señalará el mejor camino
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): vive un día apropiado para consolidar proyectos que requieren perseverancia y atención a los detalles. La energía del Agua Yin suaviza tensiones y favorece decisiones más equilibradas. Una propuesta interesante despertará su curiosidad. Será conveniente escuchar diferentes opiniones antes de elegir. La estabilidad continuará fortaleciéndose
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): descubre que avanzar con calma puede resultar mucho más efectivo que intentar resolverlo todo de inmediato. El Conejo le invita a observar con mayor profundidad antes de actuar. Una oportunidad surgirá gracias a una actitud abierta y receptiva. Será importante confiar también en el tiempo. La prudencia multiplicará sus posibilidades de éxito
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): recibe plenamente la influencia de su propio signo, enriquecida por la sensibilidad del Agua Yin. La creatividad, la inspiración y la capacidad para fortalecer vínculos alcanzan uno de sus mejores momentos. Un proyecto personal comenzará a desarrollarse con mayor claridad. Será un excelente día para iniciar una nueva etapa. La armonía atraerá circunstancias favorables
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra una energía que favorece la planificación inteligente y la construcción de metas sólidas. El Conejo de Agua Yin le recuerda que incluso las grandes ambiciones necesitan paciencia para madurar. Una conversación abrirá nuevas perspectivas sobre un proyecto importante. Será recomendable actuar con diplomacia. La visión de futuro marcará la diferencia
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): vive una jornada donde la intuición será una herramienta mucho más poderosa que la prisa. La influencia del Agua Yin fortalece su capacidad para comprender lo que sucede detrás de las apariencias. Un detalle aparentemente insignificante tendrá un gran valor más adelante. Será conveniente mantener la discreción. La estrategia volverá a darle ventaja
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): encuentra un ritmo diferente al habitual que le permitirá ordenar ideas y fortalecer planes futuros. El Conejo favorece la cooperación y las relaciones equilibradas. Una invitación despertará nuevas ilusiones. Será un buen momento para escuchar a personas de confianza. La tranquilidad renovará su energía
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): disfruta de una de las jornadas más armónicas del ciclo gracias a la afinidad con el Conejo. La creatividad florece y las emociones encuentran un equilibrio que facilita importantes decisiones. Un proyecto artístico o personal recibirá un impulso inesperado. Será un excelente momento para compartir con seres queridos. La inspiración iluminará cada paso
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): descubre un ambiente propicio para resolver situaciones mediante el ingenio y la comunicación. El Agua Yin favorece la reflexión antes de actuar. Una oportunidad aparecerá cuando menos la espere. Será recomendable mantener la mente abierta. La adaptabilidad le permitirá avanzar con éxito
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): se encuentra frente a la energía opuesta del Conejo, por lo que será recomendable no reaccionar de manera impulsiva ante pequeñas diferencias. La paciencia evitará malentendidos y permitirá encontrar soluciones más inteligentes. Una situación que parecía complicada terminará resolviéndose de forma favorable. Será importante confiar más en el diálogo que en la crítica. La serenidad fortalecerá sus relaciones
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): vive una jornada especialmente favorable gracias a la armonía con el Conejo. La confianza, la cooperación y la lealtad encontrarán numerosas oportunidades para fortalecerse. Un acuerdo importante comenzará a consolidarse. Será un excelente momento para construir proyectos compartidos. La honestidad abrirá puertas duraderas
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): encuentra una energía profundamente favorable que potencia su sensibilidad, su optimismo y su capacidad para crear vínculos auténticos. El Conejo de Agua Yin favorece los nuevos comienzos construidos sobre bases sólidas y sinceras. Una noticia alentadora renovará la ilusión por un objetivo que parecía distante. Será un día ideal para sembrar intenciones positivas y fortalecer relaciones afectivas