HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del martes 28 de julio, día del Conejo de Agua Yin.

Signo regente del día: Conejo

Conejo Elemento: Agua

Agua Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Cabra, Cerdo, Perro

Cabra, Cerdo, Perro Animales incompatibles: Gallo

Gallo Actividades recomendadas: fortalecer relaciones personales, negociar acuerdos, resolver diferencias mediante el diálogo, estudiar, desarrollar proyectos creativos

fortalecer relaciones personales, negociar acuerdos, resolver diferencias mediante el diálogo, estudiar, desarrollar proyectos creativos Actividades a evitar: responder con impulsividad, alimentar conflictos innecesarios, tomar decisiones importantes bajo presión, asumir compromisos poco claros o dejar asuntos emocionales sin resolver

Horóscopo chino: cómo es la energía del Conejo de Agua Yin

En el horóscopo chino, el Conejo de Agua Yin envuelve la jornada con una energía sutil que favorece la inteligencia emocional, la diplomacia y la capacidad de encontrar soluciones donde parecía haber desacuerdos.