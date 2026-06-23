Signo regente del día: Serpiente

Serpiente Elemento: Tierra

Tierra Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Búfalo, Gallo, Dragón

Búfalo, Gallo, Dragón Animales incompatibles: Cerdo

Cerdo Actividades recomendadas: planificación estratégica, análisis profundo de situaciones, estudios o investigaciones, toma de decisiones discretas, negociaciones cuidadosas, revisión de proyectos a largo plazo

planificación estratégica, análisis profundo de situaciones, estudios o investigaciones, toma de decisiones discretas, negociaciones cuidadosas, revisión de proyectos a largo plazo Actividades a evitar: actuar por impulso, revelar información sensible sin necesidad, confiar en personas poco observadoras, apresurar decisiones importantes, dejarse llevar por emociones intensas

Horóscopo chino: cómo es la energía de la Serpiente de Tierra Yin

En el horóscopo chino, la Serpiente de Tierra Yin despliega una energía silenciosa pero extraordinariamente poderosa, como una corriente subterránea que modela el terreno sin ser vista. La combinación de la Serpiente con la Tierra Yin favorece la inteligencia estratégica, la introspección y la capacidad de anticipar movimientos futuros con precisión casi instintiva.

Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 24 de junio, día de la Serpiente de Tierra Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada favorable para el análisis y la planificación cuidadosa. La Serpiente de Tierra Yin potencia su capacidad de observación y su inteligencia estratégica. Puede descubrir información valiosa que antes pasaba desapercibida. Es un excelente momento para ajustar planes. La prudencia será una ventaja clave

encuentra una jornada favorable para el análisis y la planificación cuidadosa. La Serpiente de Tierra Yin potencia su capacidad de observación y su inteligencia estratégica. Puede descubrir información valiosa que antes pasaba desapercibida. Es un excelente momento para ajustar planes. La prudencia será una ventaja clave Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): percibe una energía profundamente armoniosa que refuerza su estabilidad y concentración. La Serpiente de Tierra Yin favorece el trabajo constante y la toma de decisiones bien fundamentadas. Puede avanzar en proyectos importantes con gran solidez. Es un buen día para consolidar estructuras. La paciencia traerá resultados firmes

percibe una energía profundamente armoniosa que refuerza su estabilidad y concentración. La Serpiente de Tierra Yin favorece el trabajo constante y la toma de decisiones bien fundamentadas. Puede avanzar en proyectos importantes con gran solidez. Es un buen día para consolidar estructuras. La paciencia traerá resultados firmes Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): siente una energía más contenida que le invita a observar antes de actuar. La Serpiente de Tierra Yin favorece la estrategia sobre la impulsividad. Puede encontrar respuestas si evita reacciones rápidas. Es un buen momento para replantear objetivos. La calma fortalecerá su visión

siente una energía más contenida que le invita a observar antes de actuar. La Serpiente de Tierra Yin favorece la estrategia sobre la impulsividad. Puede encontrar respuestas si evita reacciones rápidas. Es un buen momento para replantear objetivos. La calma fortalecerá su visión Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra una jornada introspectiva que le permite ordenar emociones y pensamientos. La Serpiente de Tierra Yin favorece la reflexión y la claridad interna. Puede comprender mejor una situación compleja. Es un excelente día para decisiones personales importantes. La sensibilidad se vuelve guía

encuentra una jornada introspectiva que le permite ordenar emociones y pensamientos. La Serpiente de Tierra Yin favorece la reflexión y la claridad interna. Puede comprender mejor una situación compleja. Es un excelente día para decisiones personales importantes. La sensibilidad se vuelve guía Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): camina en armonía con una energía altamente estratégica y constructiva. La Serpiente de Tierra Yin potencia su visión a largo plazo y su capacidad de liderazgo silencioso. Puede avanzar en proyectos importantes con precisión. Es un excelente momento para consolidar poder o influencia. La inteligencia práctica marcará el rumbo

camina en armonía con una energía altamente estratégica y constructiva. La Serpiente de Tierra Yin potencia su visión a largo plazo y su capacidad de liderazgo silencioso. Puede avanzar en proyectos importantes con precisión. Es un excelente momento para consolidar poder o influencia. La inteligencia práctica marcará el rumbo Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): vive una jornada de profunda conexión con su esencia más sabia y analítica. La Serpiente de Tierra Yin amplifica su intuición, su capacidad de planificación y su percepción de los detalles ocultos. Puede tomar decisiones cruciales con gran claridad interior. Es un día ideal para avanzar sin exposición innecesaria. Su silencio será su mayor fuerza

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 24 de junio, día de la Serpiente de Tierra Yin.