Signo regente: Serpiente

Serpiente Elemento: Madera

Madera Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Búfalo, Gallo

Búfalo, Gallo Animales incompatibles: Cerdo

Cerdo Actividades recomendadas: analizar situaciones en profundidad, planificar en silencio, estudiar, tomar decisiones estratégicas, actuar con discreción

analizar situaciones en profundidad, planificar en silencio, estudiar, tomar decisiones estratégicas, actuar con discreción Actividades a evitar: revelar planes antes de tiempo, actuar impulsivamente, confiar sin evaluar, forzar situaciones

Horóscopo chino: la energía de la Serpiente de Madera Yin

En el horóscopo chino, la Serpiente de Madera Yin introduce una energía introspectiva, estratégica y cargada de percepción sutil. La Serpiente simboliza sabiduría, observación y una inteligencia que se mueve en silencio, mientras que la Madera Yin aporta crecimiento interno, flexibilidad mental y una capacidad de adaptación más refinada. Es una jornada ideal para pensar antes de actuar, para analizar lo que no se ve a simple vista y para tomar decisiones desde la intuición combinada con la lógica. Aquí no se trata de avanzar rápido, sino de hacerlo con precisión. Muchas cosas pueden gestarse hoy sin necesidad de exposición. La clave estará en confiar en el proceso interno y no apresurar resultados.

horoscopo chino predicciones signos dia serpiente de madera yin 1 HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del miércoles 1 de abril, día de la Serpiente de Madera Yin.

Horóscopo chino: las predicciones del miércoles 1 de abril, día de la Serpiente de Madera Yin