Horóscopo chino: las predicciones del Mes del Conejo de Metal para los 12 signos del zodiaco.

En el horoscopo chino, el Mes del Conejo de Metal, que comienza este 5 de marzo de 2026, marca para los signos un período donde la diplomacia y la estrategia se combinan con una firmeza poco habitual. En la astrología china, el Conejo simboliza inteligencia social, intuición refinada y capacidad de negociación, mientras que el Metal introduce precisión, determinación y una búsqueda clara de resultados concretos. Esta fusión genera un clima donde la cortesía no excluye la firmeza y donde las decisiones se toman con elegancia, pero sin titubeos.