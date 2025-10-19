El horóscopo chino presenta el día del Perro de Agua Yang. En la astrología china, esta combinación ofrece una energía marcada por la lealtad, la sensibilidad y la intuición, combinadas con la fluidez y adaptabilidad del Agua Yang. Este día invita a la comunicación sincera, la resolución de conflictos y la atención a las emociones propias y ajenas. Es ideal para planificar actividades que requieran diplomacia, colaboración o creatividad aplicada. La influencia del Agua Yang suaviza tensiones y potencia la empatía, facilitando conexiones profundas. Conviene evitar la impulsividad, la desorganización y los compromisos que no puedan sostenerse con constancia.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del lunes 20 de octubre, día del Perro de Agua Yang