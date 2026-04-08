El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 9 de abril de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 9 de abril, día del Búfalo de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Búfalo
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Serpiente y Gallo
- Animales incompatibles: Cabra y Caballo
- Actividades recomendadas: trabajo constante, planificación a largo plazo, introspección, ordenar finanzas, tareas que requieran paciencia
- Actividades a evitar: apresurarse, cambios bruscos, decisiones impulsivas, abandonar procesos a mitad de camino
Horóscopo chino: la energía del Búfalo de Agua Yin
En el horóscopo chino, el Búfalo de Agua Yin se presenta serena, profunda y perseverante, invitando a avanzar con paciencia y determinación en aquello que requiere tiempo y constancia. Esta vibración favorece el esfuerzo silencioso, la disciplina emocional y la construcción de bases sólidas. El Agua Yin aporta sensibilidad e intuición, permitiendo tomar decisiones desde un lugar más reflexivo. Es una jornada ideal para consolidar proyectos, ordenar prioridades y trabajar con enfoque. Evitar la prisa será clave para aprovechar la estabilidad que propone el día.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 9 de abril, día del Búfalo de Agua Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada favorable donde la calma le permitirá ordenar ideas y avanzar con claridad. La energía del Búfalo de Agua Yin le brinda estabilidad emocional. Puede concretar asuntos pendientes si actúa con paciencia. Es un buen momento para enfocarse en objetivos a largo plazo. Mantener la constancia será clave para lograr resultados
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): al ser su día, la energía se potencia, brindándole seguridad y firmeza en sus acciones. El Agua Yin refuerza su capacidad de introspección y análisis. Puede avanzar con paso firme en proyectos importantes. Es un momento ideal para consolidar logros. Evitar la rigidez le permitirá fluir mejor
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la energía del día le invita a bajar el ritmo y actuar con mayor paciencia. El Búfalo de Agua Yin le propone un enfoque más reflexivo. Puede sentirse limitado si intenta avanzar con rapidez. Será importante adaptarse a la energía del día. Evitar la impulsividad le ayudará a mantener el equilibrio
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la energía del día le favorece, brindándole estabilidad y claridad emocional. El Búfalo de Agua Yin le permite avanzar con seguridad. Puede encontrar soluciones prácticas a situaciones pendientes. Es un buen momento para consolidar relaciones. Mantener la calma le permitirá avanzar con confianza
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día le invita a moderar su intensidad y a enfocarse en lo esencial. El Búfalo de Agua Yin le propone avanzar con paciencia. Puede encontrar claridad si se permite reflexionar. Es un buen momento para reorganizar objetivos. Evitar la impulsividad será fundamental
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la afinidad con el Búfalo potencia su capacidad estratégica y su intuición. El Agua Yin le brinda profundidad emocional. Puede encontrar respuestas importantes si se permite introspección. Es un día ideal para tomar decisiones bien pensadas. Mantener la calma será clave
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la incompatibilidad con el Búfalo puede generar incomodidad o sensación de lentitud. La energía de Agua Yin le exige bajar el ritmo. Puede sentirse frustrado si las cosas no avanzan rápido. Será importante adaptarse y mantener la paciencia. Evitar la impulsividad le ayudará a transitar el día
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la incompatibilidad con el Búfalo puede generar tensiones emocionales o sensación de bloqueo. La energía de Agua Yin le invita a reflexionar y no forzar situaciones. Puede encontrar claridad si se detiene a observar. Será importante mantener la calma. Evitar decisiones apresuradas será clave
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía del día le invita a enfocarse y trabajar con mayor constancia. El Búfalo de Agua Yin le propone un ritmo más pausado. Puede avanzar si logra disciplinarse. Es un buen momento para organizar proyectos. Evitar la dispersión le permitirá lograr resultados
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): la afinidad con el Búfalo le brinda estabilidad y claridad para avanzar. El Agua Yin potencia su capacidad de análisis. Puede consolidar proyectos importantes si mantiene el enfoque. Es un buen momento para tomar decisiones firmes. Mantener la disciplina será fundamental
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del día le invita a actuar con paciencia y reflexión. El Búfalo de Agua Yin le propone avanzar con constancia. Puede encontrar soluciones si se mantiene enfocado. Es un buen momento para ordenar prioridades. Evitar la ansiedad le ayudará a avanzar
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la energía del día le brinda una oportunidad para avanzar con calma y seguridad. El Búfalo de Agua Yin le invita a reflexionar sobre sus objetivos. Puede encontrar claridad si se permite introspección. Es un buen momento para consolidar proyectos. Mantener la paciencia será clave para el éxito