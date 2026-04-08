Signo regente del día: Búfalo

Búfalo Elemento: Agua

Agua Polaridad: Yin

Yin Animales compatibles: Serpiente y Gallo

Serpiente y Gallo Animales incompatibles: Cabra y Caballo

Cabra y Caballo Actividades recomendadas: trabajo constante, planificación a largo plazo, introspección, ordenar finanzas, tareas que requieran paciencia

trabajo constante, planificación a largo plazo, introspección, ordenar finanzas, tareas que requieran paciencia Actividades a evitar: apresurarse, cambios bruscos, decisiones impulsivas, abandonar procesos a mitad de camino

Horóscopo chino: la energía del Búfalo de Agua Yin

En el horóscopo chino, el Búfalo de Agua Yin se presenta serena, profunda y perseverante, invitando a avanzar con paciencia y determinación en aquello que requiere tiempo y constancia. Esta vibración favorece el esfuerzo silencioso, la disciplina emocional y la construcción de bases sólidas. El Agua Yin aporta sensibilidad e intuición, permitiendo tomar decisiones desde un lugar más reflexivo. Es una jornada ideal para consolidar proyectos, ordenar prioridades y trabajar con enfoque. Evitar la prisa será clave para aprovechar la estabilidad que propone el día.

horoscopo chino predicciones signos dia bufalo de agua yin 1 HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 9 de abril, día del Búfalo de Agua Yin.

Horóscopo chino: las predicciones del jueves 9 de abril, día del Búfalo de Agua Yin