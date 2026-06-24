El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 25 de junio de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 25 de junio, día del Caballo de Metal Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Caballo
- Elemento: Metal
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Tigre, Perro, Cabra
- Animales incompatibles: Rata
- Actividades recomendadas: iniciar cambios importantes, realizar viajes o desplazamientos, tomar decisiones valientes, actividades deportivas, expandir proyectos personales, asumir liderazgo en nuevas iniciativas
- Actividades a evitar: actuar con arrogancia, tomar riesgos innecesarios, abandonar compromisos por impaciencia, reaccionar impulsivamente ante críticas, dispersar energías en demasiados objetivos al mismo tiempo
Horóscopo chino: cómo es la energía del Caballo de Metal Yang
En el horóscopo chino, el Caballo de Metal Yang galopa sobre el horizonte con una energía poderosa, decidida y difícil de contener. El espíritu libre del Caballo encuentra en el Metal Yang una armadura de determinación, coraje y disciplina, creando una combinación que favorece la acción directa y la conquista de nuevas metas.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 25 de junio, día del Caballo de Metal Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): enfrenta una energía opuesta que puede generar cierta sensación de presión o cambios inesperados en sus planes. El Caballo de Metal Yang es su contrario dentro del ciclo zodiacal. Será importante evitar decisiones apresuradas motivadas por la ansiedad. Puede encontrar oportunidades si mantiene la calma y observa cuidadosamente el panorama. La paciencia será más valiosa que la rapidez
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): percibe una jornada dinámica que le invita a salir de algunos hábitos demasiado rígidos. El Caballo de Metal Yang favorece la adaptación y la apertura hacia nuevas experiencias. Puede descubrir caminos alternativos para alcanzar objetivos importantes. Es un buen momento para confiar más en su capacidad de respuesta. La flexibilidad traerá beneficios inesperados
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): camina junto a una de las energías más compatibles y estimulantes del ciclo. El Caballo de Metal Yang fortalece su espíritu aventurero, liderazgo y determinación. Puede avanzar con fuerza en proyectos personales o profesionales. Es un excelente día para tomar iniciativas importantes. El coraje abrirá puertas que parecían cerradas
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra una energía activa que le anima a confiar más en sus capacidades y a dejar atrás ciertas dudas. El Caballo de Metal Yang favorece el movimiento y la toma de decisiones. Puede recibir noticias que impulsen cambios positivos. Es un excelente momento para actuar con confianza. El progreso llegará mediante la acción
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): percibe una corriente poderosa que fortalece su ambición y capacidad de liderazgo. El Caballo de Metal Yang favorece los proyectos audaces y las metas de gran alcance. Puede atraer aliados valiosos o encontrar oportunidades de expansión. Es un excelente día para avanzar con decisión. La energía del triunfo acompaña sus pasos
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): siente una jornada intensa que le invita a equilibrar reflexión con acción. El Caballo de Metal Yang favorece los movimientos valientes, pero exige rapidez en ciertas decisiones. Puede beneficiarse si confía en la preparación que ya ha realizado. Es un buen momento para actuar con precisión. La confianza será una herramienta poderosa
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): vive una jornada donde la energía del universo parece correr a la misma velocidad que sus sueños. El Caballo de Metal Yang amplifica su entusiasmo, independencia y capacidad de conquista. Puede iniciar proyectos importantes o dar pasos decisivos hacia objetivos largamente deseados. Es un excelente día para liderar y emprender. Su determinación resultará contagiosa para quienes lo rodean
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): encuentra una energía favorable que fortalece su creatividad y capacidad de adaptación. El Caballo de Metal Yang le anima a salir de la rutina y explorar nuevas posibilidades. Puede vivir experiencias enriquecedoras o descubrir talentos poco utilizados. Es un excelente momento para ampliar horizontes. La inspiración caminará a su lado
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): percibe una jornada dinámica donde la rapidez mental y la iniciativa serán especialmente valiosas. El Caballo de Metal Yang favorece la innovación y la búsqueda de oportunidades poco convencionales. Puede destacar en situaciones que requieren ingenio y capacidad de reacción. Es un excelente día para actuar con confianza. La creatividad generará ventajas
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): encuentra una energía que le desafía a equilibrar organización con espontaneidad. El Caballo de Metal Yang favorece los cambios y los movimientos rápidos. Puede descubrir que algunas oportunidades aparecen cuando abandona planes demasiado rígidos. Es un buen momento para adaptarse a nuevas circunstancias. La flexibilidad será recompensada
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): camina en armonía con una energía que fortalece su valentía, lealtad y capacidad para actuar con decisión. El Caballo de Metal Yang favorece las alianzas sólidas y los proyectos compartidos. Puede recibir apoyo importante de personas de confianza. Es un excelente día para avanzar acompañado. La unión multiplicará los resultados
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): percibe una corriente energética que le invita a confiar más en sus capacidades y menos en las circunstancias externas. El Caballo de Metal Yang favorece la iniciativa personal y la búsqueda de nuevos horizontes. Puede experimentar avances significativos si se atreve a actuar. Es un excelente momento para abandonar viejas limitaciones. El futuro responde a quienes se ponen en marcha