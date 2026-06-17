El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este jueves 18 de junio de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del jueves 18 de junio, día del Cerdo de Agua Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Cerdo
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Cabra, Tigre
- Animales incompatibles: Serpiente
- Actividades recomendadas: fortalecer amistades, realizar actividades solidarias, desarrollar proyectos creativos, dedicar tiempo al bienestar personal, reconciliar diferencias, disfrutar de actividades culturales o espirituales
- Actividades a evitar: actuar con ingenuidad excesiva, asumir responsabilidades ajenas sin límites, caer en la procrastinación, ignorar señales evidentes, tomar decisiones importantes bajo influencia emocional intensa
Horóscopo chino: cómo es la energía del Cerdo de Agua Yin
En el horóscopo chino, el Cerdo de Agua Yin envuelve la jornada en una atmósfera de sensibilidad, generosidad y profunda conexión humana. El Agua Yin aporta intuición, imaginación y capacidad de comprensión, mientras que el Cerdo inspira bondad, disfrute de la vida y apertura hacia los demás.
Horóscopo chino: las predicciones del jueves 18 de junio, día del Cerdo de Agua Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada agradable para compartir ideas y fortalecer vínculos importantes. El Cerdo de Agua Yin favorece las conversaciones sinceras y el intercambio de experiencias enriquecedoras. Puede descubrir que una relación cercana adquiere una nueva profundidad. Es un excelente momento para cultivar confianza. La cercanía emocional aportará bienestar
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): percibe una energía suave que le invita a equilibrar responsabilidades con momentos de descanso y disfrute. El Cerdo de Agua Yin favorece la armonía familiar y el bienestar interior. Puede encontrar satisfacción en actividades simples que normalmente pasan desapercibidas. Es un buen día para reducir tensiones acumuladas. La serenidad renovará sus fuerzas
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): camina junto a una energía especialmente favorable que fortalece su optimismo y confianza en el futuro. El Cerdo de Agua Yin favorece las amistades sinceras y las oportunidades nacidas de relaciones auténticas. Puede recibir apoyo o reconocimiento inesperado. Es un excelente momento para abrirse a nuevas experiencias. La fortuna acompañará sus iniciativas
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): encuentra una de las energías más armoniosas del ciclo, llena de comprensión, creatividad y afecto. El Cerdo de Agua Yin fortalece su sensibilidad y capacidad para conectar profundamente con los demás. Puede vivir encuentros memorables o momentos de gran inspiración. Es un excelente día para expresar sentimientos y desarrollar proyectos creativos. La felicidad surgirá de los pequeños detalles
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): percibe una energía que le invita a bajar el ritmo y observar con más atención aquello que ocurre en su mundo emocional. El Cerdo de Agua Yin favorece la reflexión sincera y el fortalecimiento de relaciones significativas. Puede descubrir nuevas perspectivas sobre asuntos importantes. Es un buen momento para escuchar antes de actuar. La calma revelará respuestas valiosas
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): enfrenta una energía opuesta que puede poner a prueba algunas expectativas o planes personales. El Cerdo de Agua Yin es su contrario dentro del ciclo zodiacal. Será importante evitar conclusiones precipitadas y actuar con paciencia ante situaciones ambiguas. Puede aprender mucho si observa sin necesidad de controlar cada detalle. La flexibilidad será una aliada esencial
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): encuentra una jornada agradable para fortalecer amistades y disfrutar de actividades que alimenten el entusiasmo. El Cerdo de Agua Yin favorece la espontaneidad y la alegría compartida. Puede recibir invitaciones interesantes o participar en encuentros enriquecedores. Es un excelente momento para disfrutar sin prisas. La buena compañía elevará su ánimo
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): camina en perfecta armonía con la energía del día y siente cómo la inspiración fluye con naturalidad. El Cerdo de Agua Yin fortalece su creatividad, sensibilidad artística y capacidad de disfrutar del presente. Puede experimentar momentos especialmente gratificantes en el ámbito afectivo. Es un excelente día para crear, compartir y agradecer. La abundancia emocional estará presente
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): percibe una energía que le invita a mirar más allá de la lógica y prestar atención a sus intuiciones. El Cerdo de Agua Yin favorece la empatía y la comprensión de situaciones complejas desde una perspectiva más humana. Puede fortalecer vínculos importantes mediante gestos sencillos. Es un buen momento para escuchar y observar. La sensibilidad enriquecerá sus decisiones
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): encuentra una jornada que suaviza exigencias y le permite disfrutar de los frutos de esfuerzos recientes. El Cerdo de Agua Yin favorece el equilibrio entre productividad y bienestar emocional. Puede sentir mayor claridad respecto a prioridades futuras. Es un excelente momento para recuperar energías. La tranquilidad fortalecerá su visión
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): percibe una energía noble y receptiva que fortalece los lazos de confianza y cooperación. El Cerdo de Agua Yin favorece las conversaciones sinceras y los compromisos construidos desde el respeto mutuo. Puede recibir apoyo emocional o práctico de personas cercanas. Es un excelente día para fortalecer relaciones duraderas. La lealtad será recompensada
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): vive una jornada profundamente alineada con su esencia. El Cerdo de Agua Yin amplifica su generosidad, intuición y capacidad para disfrutar de las bendiciones presentes en su vida. Puede experimentar momentos de alegría genuina, inspiración o cercanía emocional con personas importantes. Es un excelente día para agradecer lo vivido y sembrar nuevas ilusiones. Su corazón será la mejor brújula para recorrer esta jornada