El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 29 de marzo de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 29 de marzo, día del Tigre de Agua Yang
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente: Tigre
- Elemento: Agua
- Polaridad: Yang
- Animales compatibles: Caballo, Perro
- Animales incompatibles: Mono
- Actividades recomendadas: iniciar proyectos, tomar decisiones valientes, viajar, explorar nuevas ideas, actuar con intuición, romper rutinas
- Actividades a evitar: actuar sin medir consecuencias, reaccionar impulsivamente, entrar en conflictos innecesarios, dispersar la energía en demasiadas direcciones
Horóscopo chino: la energía del Tigre de Agua Yang
En el horóscopo chino, el Tigre de Agua Yang irrumpe con una energía vibrante, inquieta y difícil de ignorar. El Tigre simboliza impulso, coraje y una necesidad profunda de avanzar sin mirar demasiado atrás, mientras que el Agua Yang aporta movimiento, intuición y una corriente emocional que empuja hacia lo nuevo. Es una jornada que invita a salir de lo conocido, a tomar decisiones que requieren valentía y a dejarse guiar por una percepción más instintiva que racional. Todo se mueve más rápido, más intensamente, como si algo interno pidiera acción. Sin embargo, este mismo impulso puede volverse precipitación si no se canaliza bien. La clave estará en actuar con determinación, pero sin perder el rumbo.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 29 de marzo, día del Tigre de Agua Yang
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): el movimiento del día puede despertarte una inquietud especial, como si algo te empujara a cambiar de dirección. El Tigre y el Agua Yang generan situaciones dinámicas que requieren rapidez mental. Podrías encontrarte ante una oportunidad inesperada. Antes de decidir, observa bien el contexto. No todo lo urgente es importante
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la energía del día puede resultarte demasiado intensa o cambiante. El Tigre propone acción, y el Agua Yang movimiento constante. Conviene no resistirse, pero tampoco dejarse arrastrar por completo. Mantener tu centro será clave. Cuando te sostienes, puedes adaptarte sin perder estabilidad
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): cuando el día vibra con tu signo, todo se siente más vivo, más urgente, más posible. El Agua Yang potencia tu intuición y tu impulso natural para avanzar. Es un momento ideal para iniciar algo o tomar una decisión importante. Solo cuida no ir demasiado rápido. Tu fuerza crece cuando se canaliza con dirección
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la intensidad del día puede sacarte de tu zona de confort, pero también abrirte nuevas perspectivas. El Tigre mueve estructuras, y el Agua Yang empuja hacia lo desconocido. Podrías vivir una situación inesperada que te haga replantear algo. No todo cambio es negativo. A veces es necesario
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): la energía del día puede resultarte estimulante y llena de posibilidades. El Tigre impulsa la acción, y el Agua Yang potencia tu visión. Es un buen momento para tomar iniciativa o explorar nuevas ideas. Todo parece moverse a favor. Solo necesitas decidir hacia dónde ir
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el ritmo del día puede parecerte impredecible o poco controlable. El Tigre actúa por impulso, y el Agua Yang intensifica esa dinámica. Conviene no intentar dominar todo. A veces observar es más efectivo que intervenir. La claridad llegará si no te apuras
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la energía del día se siente afín a tu naturaleza activa. El Tigre y el Agua Yang potencian tu deseo de movimiento y libertad. Es un excelente momento para iniciar algo nuevo o salir de la rutina. Todo parece alinearse con tu impulso. Solo cuida no dispersarte
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la intensidad del día puede generarte cierta incomodidad al principio. El Tigre mueve energías que prefieres mantener estables, y el Agua Yang las vuelve más cambiantes. Sin embargo, hay una oportunidad en ese movimiento. Algo puede cambiar para mejor si decides adaptarte
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la energía del día puede generar tensiones o desafíos inesperados. El Tigre representa una fuerza opuesta a la tuya, y el Agua Yang intensifica las reacciones. Conviene evitar confrontaciones innecesarias. No todo requiere una respuesta inmediata. A veces retirarse es la mejor jugada
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el movimiento del día puede sacarte de tu estructura habitual, pero también ofrecerte nuevas perspectivas. El Tigre impulsa cambios, y el Agua Yang abre caminos inesperados. Puede que algo no salga como lo planeaste. No lo veas como un error. Es una oportunidad para ajustar
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la energía del día puede resultarte favorable, especialmente en lo que implica acción y decisiones. El Tigre conecta con tu sentido de lealtad, y el Agua Yang te impulsa a avanzar. Es un buen momento para tomar una iniciativa importante. Confía en tu instinto. Suele guiarte bien
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): el ritmo del día puede parecerte acelerado, pero también estimulante si decides acompañarlo. El Tigre propone acción, y el Agua Yang movimiento constante. Podrías encontrarte ante una situación que requiere decisión. No lo pienses demasiado. A veces el primer impulso es el correcto