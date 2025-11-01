Polaridad: Yin

Animales compatibles: Cabra, Conejo y Tigre

Animales incompatibles: Serpiente y Mono

Actividades recomendadas: disfrutar de encuentros sinceros, cocinar, meditar, cerrar ciclos emocionales

Actividades a evitar: involucrarse en conflictos ajenos, tomar decisiones apresuradas o competir innecesariamente

Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Madera Yin

En el horóscopo chino, el Cerdo de Madera Yin invita a la comprensión, la dulzura y la reflexión. Su vibración promueve la colaboración, el bienestar familiar y el descanso interior, aunque puede generar cierta dispersión emocional si no se canaliza adecuadamente. Es un día para apreciar los pequeños gestos de afecto, trabajar desde la empatía y fortalecer vínculos de confianza. Conviene actuar con serenidad, escuchar más que hablar y evitar comparaciones o juicios innecesarios.

Horóscopo chino: las predicciones del domingo 2 de noviembre, día del Cerdo de Madera Yin