El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 2 de noviembre de 2025 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino, una compleja combinación cíclica de diez Troncos Celestiales (elementos en su polaridad yin o yang) y doce Ramas Terrestres (los signos o animales del zodiaco).
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 2 de noviembre, día del Cerdo de Madera Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
Signo: Cerdo
Elemento: Madera
Polaridad: Yin
Animales compatibles: Cabra, Conejo y Tigre
Animales incompatibles: Serpiente y Mono
Actividades recomendadas: disfrutar de encuentros sinceros, cocinar, meditar, cerrar ciclos emocionales
Actividades a evitar: involucrarse en conflictos ajenos, tomar decisiones apresuradas o competir innecesariamente
Horóscopo chino: la energía del Cerdo de Madera Yin
En el horóscopo chino, el Cerdo de Madera Yin invita a la comprensión, la dulzura y la reflexión. Su vibración promueve la colaboración, el bienestar familiar y el descanso interior, aunque puede generar cierta dispersión emocional si no se canaliza adecuadamente. Es un día para apreciar los pequeños gestos de afecto, trabajar desde la empatía y fortalecer vínculos de confianza. Conviene actuar con serenidad, escuchar más que hablar y evitar comparaciones o juicios innecesarios.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 2 de noviembre, día del Cerdo de Madera Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): hoy sientes que los vínculos cobran una relevancia especial y te conectas más con las personas que valoran tu esencia. Evita sobrepensar las intenciones ajenas, ya que la energía favorece la claridad emocional si confías en tus percepciones. La influencia del Cerdo de Madera Yin te empuja a soltar la necesidad de control y abrirte a recibir apoyo. Te conviene expresar gratitud y mantener tu entorno armonioso. Si algo te preocupa, conversa desde la calma, sin dramatizar. Terminarás el día con una sensación de equilibrio si mantienes la honestidad en todo lo que haces
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): esta jornada estimula tu sensibilidad, aunque puede desafiar tu rigidez emocional si no te permites flexibilizar tus posturas. Te resultará beneficioso escuchar sin imponer, especialmente en asuntos familiares o laborales. La energía del Cerdo de Madera Yin suaviza tus pensamientos y te brinda un enfoque más empático. No intentes resolverlo todo tú solo, pues la colaboración será clave. Es un día ideal para perdonar y cerrar pequeñas heridas del pasado. Si fluyes con el ritmo del entorno, descubrirás que los resultados llegan con menos esfuerzo
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): la influencia del día te impulsa a cuidar tus emociones y mantener una comunicación sincera con quienes te rodean. Es posible que surjan nuevas ideas que despierten tu entusiasmo, pero deberás sostenerlas con paciencia. La energía de la Madera Yin te brinda ternura y comprensión, dos cualidades que hoy potencian tu liderazgo natural. Evita imponer tus opiniones y apuesta por el diálogo constructivo. También puede surgir una oportunidad de reconciliación o entendimiento profundo. Si actúas desde la empatía, todo fluirá en armonía
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): te sientes inspirado para compartir tu creatividad y aportar belleza a lo cotidiano. El Cerdo de Madera Yin te concede un aura amable que atrae a las personas correctas a tu entorno. Hoy conviene actuar con discreción, sin forzar resultados. La energía favorece los proyectos que implican colaboración y armonía grupal. También puede aparecer una conversación significativa que sane una distancia emocional. Si sigues tu intuición y evitas las críticas, tu día se tornará verdaderamente enriquecedor
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): podrías sentirte fuera de ritmo con la energía suave del Cerdo, pero si moderas tu impulso todo encajará mejor. El entorno favorece la reflexión, no la competencia, así que deja que las ideas se cocinen a su tiempo. La Madera Yin te enseña a comprender el valor del silencio y la calma. Alguien de tu entorno puede ofrecerte un consejo que te sirva más de lo que imaginas. Evita los juicios rápidos y confía en el proceso. Terminarás comprendiendo que la paciencia también es una forma de poder
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): podrías sentir cierta incomodidad con la energía emocional del día, ya que te invita a mostrar vulnerabilidad. Sin embargo, si te permites abrirte, ganarás confianza en tus relaciones. El Cerdo de Madera Yin suaviza tensiones y te ayuda a expresar lo que normalmente callas. Hoy conviene dedicar tiempo a lo artístico o lo espiritual. Cuida tus palabras para no sonar distante o crítico. Si fluyes con comprensión, lograrás un avance significativo en lo emocional
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014): la energía del día fomenta el descanso activo y la expresión libre de emociones. Podrías notar que la calma te resulta extraña, pero será justo lo que necesitas para recuperar equilibrio interno. El Cerdo de Madera Yin te inspira ternura y conexión con los tuyos. Evita las discusiones sobre temas menores y opta por reír o compartir algo que alivie el ambiente. También es un buen momento para cerrar ciclos personales con gratitud. Si priorizas la empatía sobre la prisa, terminarás la jornada con serenidad
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015): este día te favorece especialmente, ya que la afinidad entre tu energía y la del Cerdo de Madera Yin potencia tu carisma. Los demás notarán tu calidez y estarán más dispuestos a escucharte. Conviene aprovechar esta apertura para resolver temas pendientes desde la comprensión. Tu intuición estará muy activa y te permitirá anticiparte a las emociones del entorno. Evita desgastarte en preocupaciones que no te corresponden. Si mantienes la calma, experimentarás una profunda sensación de bienestar interior
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016): la energía del día te pide bajar el ritmo y no sobreanalizar lo que ocurre a tu alrededor. El Cerdo de Madera Yin despierta tu empatía y te ayuda a observar las cosas desde otro ángulo. Conviene evitar la crítica y fomentar la colaboración. Es un momento perfecto para revisar tus metas con suavidad, sin exigirte de más. Si eliges el humor en lugar de la impaciencia, el entorno responderá positivamente. Todo fluirá si te mantienes auténtico y abierto al cambio
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017): podrías sentirte un poco fuera de sincronía con la calma del día, pero eso no debe frustrarte. La energía del Cerdo de Madera Yin te invita a bajar la guardia y aceptar que no todo puede planificarse. Hoy conviene dejar espacio a la espontaneidad y permitirte disfrutar de la simpleza. Alguien cercano podría necesitar de tu apoyo, y tu palabra amable será suficiente. Evita compararte con los demás y agradece los logros ya alcanzados. Si actúas con humildad, obtendrás la paz que necesitas
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018): esta jornada te impulsa a reconciliarte con algo del pasado o con una persona con la que hubo distancia. La energía del Cerdo de Madera Yin promueve la sinceridad y la compasión mutua. Si expresas lo que sientes sin miedo, recibirás comprensión. Evita los juicios severos y confía en la buena intención de los demás. Podrías también descubrir una nueva forma de enfocar tus objetivos. Si eliges la empatía por encima del orgullo, experimentarás un alivio profundo
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): hoy todo se alinea con tu naturaleza, permitiéndote sentirte en equilibrio y comprendido. La energía de la Madera Yin te fortalece emocionalmente y te inspira a compartir sin miedo. Es un excelente momento para dedicar tiempo a lo afectivo y al bienestar personal. Evita dispersarte en responsabilidades menores y concéntrate en lo que nutre tu espíritu. Tu presencia generará calma en los demás y abrirá puertas donde antes había tensión. Si mantienes la sinceridad y el cariño como guías, el día fluirá con armonía perfecta