El horóscopo chino tiene preparadas sus predicciones de este domingo 14 de junio de 2026 para todos los signos según el sistema sexagenario del tradicional calendario chino.
Astrología china
HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 14 de junio, día de la Cabra de Tierra Yin
El horóscopo chino te presenta sus predicciones, según el tradicional calendario chino. ¿Estás listo para saber la compatibilidad de tu signo con la energía de esta jornada?
- Signo regente del día: Cabra
- Elemento: Tierra
- Polaridad: Yin
- Animales compatibles: Conejo, Cerdo, Caballo
- Animales incompatibles: Búfalo
- Actividades recomendadas: fortalecer vínculos familiares, realizar actividades artísticas, embellecer espacios, reflexionar sobre objetivos personales, compartir momentos con seres queridos, cuidar el bienestar emocional
- Actividades a evitar: discusiones por orgullo, exigirse demasiado, tomar decisiones bajo presión, aferrarse al pasado, ignorar necesidades emocionales importantes
Horóscopo chino: cómo es la energía de la Cabra de Tierra Yin
En el horóscopo chino, la Cabra de Tierra Yin extiende sobre la jornada una energía serena y acogedora, semejante a una colina verde bañada por la luz dorada de la tarde. La sensibilidad natural de la Cabra encuentra en la Tierra Yin una base firme desde la cual expresar creatividad, compasión y sabiduría práctica.
Horóscopo chino: las predicciones del domingo 14 de junio, día de la Cabra de Tierra Yin
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): encuentra una jornada que le invita a reducir el ritmo y prestar atención a aspectos emocionales que suelen quedar en segundo plano. La Cabra de Tierra Yin favorece la introspección y la comprensión de sentimientos profundos. Puede descubrir nuevas perspectivas sobre situaciones recientes. Es un excelente momento para fortalecer relaciones cercanas. La sensibilidad le aportará claridad
- Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): enfrenta una energía opuesta que puede desafiar su necesidad de control o estructura. La Cabra de Tierra Yin le invita a ser más flexible frente a las emociones propias y ajenas. Puede encontrar soluciones valiosas si escucha con paciencia diferentes puntos de vista. Es un día para practicar la comprensión antes que la rigidez. La tolerancia evitará conflictos innecesarios
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): percibe una atmósfera tranquila que le permite descansar de las exigencias recientes y recuperar equilibrio interior. La Cabra de Tierra Yin favorece la reflexión y el contacto con aquello que realmente le inspira. Puede sentir una renovada conexión con sus metas personales. Es un excelente momento para disfrutar del presente. La calma fortalecerá su visión
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): camina en perfecta armonía con la energía de la jornada y encuentra belleza en situaciones que otros podrían pasar por alto. La Cabra de Tierra Yin fortalece su creatividad, sensibilidad y capacidad de conectar con los demás. Puede vivir momentos especialmente cálidos en el ámbito afectivo. Es un excelente día para expresar emociones sinceras. La armonía florecerá a su alrededor
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): encuentra una energía que le invita a valorar más los procesos internos que los logros visibles. La Cabra de Tierra Yin favorece el crecimiento emocional y la comprensión profunda de ciertas experiencias. Puede descubrir que algunas respuestas importantes surgen cuando deja de buscarlas con insistencia. Es un buen momento para reflexionar y escuchar. La serenidad será reveladora
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): percibe una energía refinada que armoniza con su naturaleza observadora. La Cabra de Tierra Yin fortalece su intuición y capacidad para comprender situaciones complejas desde una perspectiva más humana. Puede resolver asuntos pendientes mediante la empatía y la diplomacia. Es un excelente día para fortalecer vínculos importantes. La sensibilidad será una ventaja
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): encuentra una energía afín que le ayuda a equilibrar entusiasmo con estabilidad emocional. La Cabra de Tierra Yin favorece la cooperación, la amistad y los proyectos compartidos. Puede sentirse especialmente acompañado por personas cercanas. Es un excelente momento para construir recuerdos agradables. La compañía adecuada enriquecerá la jornada
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): vive una jornada profundamente conectada con su esencia, donde la inspiración y la sensibilidad fluyen con naturalidad. La Cabra de Tierra Yin amplifica su creatividad, su capacidad de amar y su apreciación por todo aquello que aporta belleza y significado. Puede recibir muestras de afecto o reconocimiento que fortalecerán su confianza. Es un excelente día para dedicarse a actividades que alimenten el espíritu. Su energía irradiará calidez y armonía
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): siente que la jornada le invita a detenerse por un momento y observar aquello que normalmente pasa por alto. La Cabra de Tierra Yin favorece la reflexión y el fortalecimiento de vínculos personales. Puede descubrir oportunidades valiosas dentro de conversaciones sencillas. Es un buen momento para escuchar con atención. La comprensión abrirá nuevas puertas
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): percibe una energía que le anima a suavizar expectativas excesivas y disfrutar más del proceso que de los resultados. La Cabra de Tierra Yin favorece la paciencia y el bienestar emocional. Puede sentirse más relajado respecto a asuntos que anteriormente le preocupaban. Es un excelente día para compartir tiempo con seres queridos. La tranquilidad mejorará su perspectiva
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): encuentra una atmósfera favorable para fortalecer amistades y relaciones construidas sobre la confianza mutua. La Cabra de Tierra Yin favorece la empatía y la cooperación. Puede recibir apoyo sincero de personas importantes en su vida. Es un excelente momento para expresar gratitud y afecto. Los lazos auténticos se fortalecerán
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): vive una de las energías más armoniosas del ciclo, llena de bienestar emocional, inspiración y cercanía humana. La Cabra de Tierra Yin fortalece su generosidad natural y su capacidad de disfrutar los placeres sencillos de la vida. Puede experimentar encuentros memorables o momentos de profunda satisfacción interior. Es un excelente día para compartir, crear y agradecer. La abundancia emocional acompañará cada paso de la jornada