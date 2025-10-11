En el horóscopo chino, el día del Tigre de Madera Yang es una jornada cargada de determinación, coraje y vitalidad. La energía del Tigre de Madera Yang impulsa la acción con sentido ético, inspirando a tomar decisiones valientes sin perder la conexión con la conciencia interior. Para la astrología china, es un día de expansión, ideal para iniciar proyectos personales, fortalecer vínculos y asumir nuevos retos con pasión y confianza. La combinación de Madera y Yang activa la creatividad y la búsqueda de justicia, favoreciendo a quienes se guían por ideales nobles y espíritu generoso.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 12 de octubre, día del Tigre de Madera Yang