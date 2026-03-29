El horóscopo celta, basado en la conexión ancestral con la naturaleza y con sus signos establecidos en árboles sagrados, ofrece sus predicciones para la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2026, en el Mes del Aliso. Durante este período, los signos del zodiaco celta vivirán una etapa espiritual regida por las leyes de la naturaleza.
Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2026
El horóscopo celta te ofrece las predicciones para todos sus signos y árboles sagrados que rigen su particular sistema astral. ¿Estás preparado para sumergirte en la astrología más mística del mundo?
Según el horóscopo celta y sus predicciones, esta semana continúa bajo la influencia del Mes del Aliso, una etapa donde la energía de la naturaleza se expresa con decisión, movimiento y apertura de caminos. En estos días, el impulso iniciado anteriormente comienza a consolidarse, permitiendo que las acciones tengan mayor dirección y propósito. El Aliso, asociado con la valentía y la capacidad de atravesar obstáculos, inspira a sostener decisiones tomadas y a avanzar sin dudas. Los cambios en el entorno natural, como el fluir del agua o el movimiento del viento, reflejan una energía constante de progreso. Cada árbol sagrado sentirá esta vibración según su afinidad espiritual con este ciclo activo y transformador.
Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2026
- Abedul (24 de diciembre - 20 de enero): la energía del Aliso refuerza tu determinación y te impulsa a consolidar decisiones que comenzaste a tomar días atrás. Durante esta semana sentirás una conexión especial con los cambios del entorno, que te indicarán cuándo avanzar y cuándo sostener el ritmo. La naturaleza te recuerda que todo crecimiento firme se apoya en la constancia. Tu compatibilidad con esta energía te permite mantener el enfoque sin desviarte. Este periodo fortalece tu liderazgo y tu capacidad de avanzar con claridad
- Serbal (21 de enero - 17 de febrero): el impulso del Aliso potencia tu intuición y la transforma en acción concreta. Durante estos días podrás percibir con mayor claridad las oportunidades que aparecen en tu entorno. La naturaleza se expresa a través de señales sutiles que guían tus decisiones. Tu compatibilidad con esta vibración te ayuda a actuar con confianza sin perder sensibilidad. Esta semana marca avances importantes en tu camino personal
- Fresno (18 de febrero - 17 de marzo): la energía del Aliso continúa ayudándote a transformar las reflexiones recientes en decisiones prácticas. Durante esta semana sentirás que el movimiento externo acompaña tu evolución interna. La naturaleza refleja este proceso en su dinamismo constante. Tu compatibilidad con esta energía te permite avanzar con mayor seguridad. Este periodo consolida un cambio importante en tu forma de actuar
- Aliso (18 de marzo - 14 de abril): al estar en tu propio ciclo, la energía de esta semana intensifica tu capacidad de acción y tu claridad interior. Durante estos días sentirás un impulso fuerte para avanzar en proyectos o decisiones clave. La naturaleza acompaña tu energía con señales de movimiento y renovación constante. Tu afinidad con esta vibración fortalece tu liderazgo natural. Este periodo marca un momento de expansión personal importante
- Sauce (15 de abril - 12 de mayo): la energía del Aliso te invita a equilibrar tu sensibilidad con acciones más firmes. Durante esta semana podrías sentir la necesidad de tomar decisiones que protejan tu bienestar emocional. La naturaleza te enseña que la flexibilidad también puede sostener cambios importantes. Tu compatibilidad con esta energía te permite avanzar sin perder tu esencia. Este periodo fortalece tu seguridad interior
- Espino (13 de mayo - 9 de junio): el dinamismo del Aliso activa tu curiosidad y tu deseo de explorar nuevas posibilidades. Durante estos días podrías sentir una motivación especial para iniciar cambios o proyectos. La naturaleza refleja este impulso en sus transformaciones constantes. Tu compatibilidad con esta vibración favorece la adaptación y el aprendizaje. Esta semana te invita a actuar con confianza en tus ideas
- Roble (10 de junio - 7 de julio): la energía del Aliso se alinea con tu fortaleza natural y te impulsa a avanzar con firmeza. Durante esta semana sentirás que puedes sostener decisiones importantes con seguridad. La naturaleza te recuerda que la verdadera fuerza se construye con constancia. Tu compatibilidad con esta energía refuerza tu liderazgo. Este periodo consolida tus objetivos a largo plazo
- Acebo (8 de julio - 4 de agosto): el impulso del Aliso intensifica tu determinación y te anima a enfrentar desafíos con valentía. Durante estos días podrías sentir una energía competitiva que te impulsa a superarte. La naturaleza refleja este dinamismo en su constante movimiento. Tu compatibilidad con esta vibración te permite canalizar tu fuerza de manera positiva. Este periodo fortalece tu capacidad de acción
- Avellano (5 de agosto - 1 de septiembre): la energía del Aliso te invita a llevar tus ideas al plano práctico con mayor decisión. Durante esta semana podrías encontrar oportunidades para aplicar conocimientos adquiridos. La naturaleza se convierte en una fuente de inspiración para nuevas estrategias. Tu compatibilidad con esta energía favorece decisiones acertadas. Este periodo impulsa tu crecimiento a través de la acción consciente
- Vid (2 de septiembre - 29 de septiembre): el impulso del Aliso te ayuda a tomar decisiones con mayor claridad emocional. Durante esta semana sentirás que el entorno te empuja a definir caminos. La naturaleza te enseña que cada elección abre nuevas oportunidades. Tu compatibilidad con esta energía te permite adaptarte con rapidez. Este periodo fortalece tu equilibrio interno
- Olivo (30 de septiembre - 27 de octubre): la energía del Aliso te invita a actuar con serenidad pero con firmeza. Durante estos días podrías sentir la necesidad de intervenir para mantener la armonía en tu entorno. La naturaleza te muestra que el equilibrio también implica movimiento. Tu compatibilidad con esta vibración te permite tomar decisiones con calma. Este periodo fortalece tu estabilidad emocional
- Nogal (28 de octubre - 24 de noviembre): el espíritu del Aliso despierta en ti una fuerte necesidad de transformación. Durante esta semana podrías sentir el impulso de dejar atrás lo que ya no aporta a tu crecimiento. La naturaleza refleja esta energía en sus cambios visibles. Tu compatibilidad con esta vibración te ayuda a canalizar tu intensidad de manera constructiva. Este periodo marca un avance importante en tu evolución
- Hiedra (25 de noviembre - 23 de diciembre): la energía del Aliso fortalece tu capacidad de avanzar con determinación frente a los desafíos. Durante esta semana sentirás que puedes adaptarte a nuevas circunstancias con mayor facilidad. La naturaleza te enseña que el crecimiento requiere elegir nuevas direcciones. Tu compatibilidad con esta energía refuerza tu resiliencia. Este periodo abre caminos para consolidar tus metas