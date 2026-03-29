Según el horóscopo celta y sus predicciones, esta semana continúa bajo la influencia del Mes del Aliso, una etapa donde la energía de la naturaleza se expresa con decisión, movimiento y apertura de caminos. En estos días, el impulso iniciado anteriormente comienza a consolidarse, permitiendo que las acciones tengan mayor dirección y propósito. El Aliso, asociado con la valentía y la capacidad de atravesar obstáculos, inspira a sostener decisiones tomadas y a avanzar sin dudas. Los cambios en el entorno natural, como el fluir del agua o el movimiento del viento, reflejan una energía constante de progreso. Cada árbol sagrado sentirá esta vibración según su afinidad espiritual con este ciclo activo y transformador.

horoscopo celta predicciones signos semana 2 Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2026.

Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 30 de marzo al 5 de abril de 2026

Abedul (24 de diciembre - 20 de enero): la energía del Aliso refuerza tu determinación y te impulsa a consolidar decisiones que comenzaste a tomar días atrás. Durante esta semana sentirás una conexión especial con los cambios del entorno, que te indicarán cuándo avanzar y cuándo sostener el ritmo. La naturaleza te recuerda que todo crecimiento firme se apoya en la constancia. Tu compatibilidad con esta energía te permite mantener el enfoque sin desviarte. Este periodo fortalece tu liderazgo y tu capacidad de avanzar con claridad

la energía del Aliso refuerza tu determinación y te impulsa a consolidar decisiones que comenzaste a tomar días atrás. Durante esta semana sentirás una conexión especial con los cambios del entorno, que te indicarán cuándo avanzar y cuándo sostener el ritmo. La naturaleza te recuerda que todo crecimiento firme se apoya en la constancia. Tu compatibilidad con esta energía te permite mantener el enfoque sin desviarte. Este periodo fortalece tu liderazgo y tu capacidad de avanzar con claridad Serbal (21 de enero - 17 de febrero): el impulso del Aliso potencia tu intuición y la transforma en acción concreta. Durante estos días podrás percibir con mayor claridad las oportunidades que aparecen en tu entorno. La naturaleza se expresa a través de señales sutiles que guían tus decisiones. Tu compatibilidad con esta vibración te ayuda a actuar con confianza sin perder sensibilidad. Esta semana marca avances importantes en tu camino personal

el impulso del Aliso potencia tu intuición y la transforma en acción concreta. Durante estos días podrás percibir con mayor claridad las oportunidades que aparecen en tu entorno. La naturaleza se expresa a través de señales sutiles que guían tus decisiones. Tu compatibilidad con esta vibración te ayuda a actuar con confianza sin perder sensibilidad. Esta semana marca avances importantes en tu camino personal Fresno (18 de febrero - 17 de marzo): la energía del Aliso continúa ayudándote a transformar las reflexiones recientes en decisiones prácticas. Durante esta semana sentirás que el movimiento externo acompaña tu evolución interna. La naturaleza refleja este proceso en su dinamismo constante. Tu compatibilidad con esta energía te permite avanzar con mayor seguridad. Este periodo consolida un cambio importante en tu forma de actuar

la energía del Aliso continúa ayudándote a transformar las reflexiones recientes en decisiones prácticas. Durante esta semana sentirás que el movimiento externo acompaña tu evolución interna. La naturaleza refleja este proceso en su dinamismo constante. Tu compatibilidad con esta energía te permite avanzar con mayor seguridad. Este periodo consolida un cambio importante en tu forma de actuar Aliso (18 de marzo - 14 de abril): al estar en tu propio ciclo, la energía de esta semana intensifica tu capacidad de acción y tu claridad interior. Durante estos días sentirás un impulso fuerte para avanzar en proyectos o decisiones clave. La naturaleza acompaña tu energía con señales de movimiento y renovación constante. Tu afinidad con esta vibración fortalece tu liderazgo natural. Este periodo marca un momento de expansión personal importante

al estar en tu propio ciclo, la energía de esta semana intensifica tu capacidad de acción y tu claridad interior. Durante estos días sentirás un impulso fuerte para avanzar en proyectos o decisiones clave. La naturaleza acompaña tu energía con señales de movimiento y renovación constante. Tu afinidad con esta vibración fortalece tu liderazgo natural. Este periodo marca un momento de expansión personal importante Sauce (15 de abril - 12 de mayo): la energía del Aliso te invita a equilibrar tu sensibilidad con acciones más firmes. Durante esta semana podrías sentir la necesidad de tomar decisiones que protejan tu bienestar emocional. La naturaleza te enseña que la flexibilidad también puede sostener cambios importantes. Tu compatibilidad con esta energía te permite avanzar sin perder tu esencia. Este periodo fortalece tu seguridad interior

la energía del Aliso te invita a equilibrar tu sensibilidad con acciones más firmes. Durante esta semana podrías sentir la necesidad de tomar decisiones que protejan tu bienestar emocional. La naturaleza te enseña que la flexibilidad también puede sostener cambios importantes. Tu compatibilidad con esta energía te permite avanzar sin perder tu esencia. Este periodo fortalece tu seguridad interior Espino (13 de mayo - 9 de junio): el dinamismo del Aliso activa tu curiosidad y tu deseo de explorar nuevas posibilidades. Durante estos días podrías sentir una motivación especial para iniciar cambios o proyectos. La naturaleza refleja este impulso en sus transformaciones constantes. Tu compatibilidad con esta vibración favorece la adaptación y el aprendizaje. Esta semana te invita a actuar con confianza en tus ideas

el dinamismo del Aliso activa tu curiosidad y tu deseo de explorar nuevas posibilidades. Durante estos días podrías sentir una motivación especial para iniciar cambios o proyectos. La naturaleza refleja este impulso en sus transformaciones constantes. Tu compatibilidad con esta vibración favorece la adaptación y el aprendizaje. Esta semana te invita a actuar con confianza en tus ideas Roble (10 de junio - 7 de julio): la energía del Aliso se alinea con tu fortaleza natural y te impulsa a avanzar con firmeza. Durante esta semana sentirás que puedes sostener decisiones importantes con seguridad. La naturaleza te recuerda que la verdadera fuerza se construye con constancia. Tu compatibilidad con esta energía refuerza tu liderazgo. Este periodo consolida tus objetivos a largo plazo

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