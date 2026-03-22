Según el horóscopo celta y sus predicciones, esta semana transcurre plenamente dentro del Mes del Aliso, un período donde la energía de la naturaleza impulsa el movimiento, la toma de decisiones y la apertura de nuevos caminos. Tras el inicio de este ciclo, ahora las corrientes espirituales se intensifican, favoreciendo acciones más firmes y seguras. El Aliso, árbol asociado a la valentía y a la superación de obstáculos, marcará días en los que el entorno natural te harán actuar con clara determinación.

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Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 23 al 29 de marzo de 2026

Abedul (24 de diciembre - 20 de enero): el impulso del Aliso fortalece tu capacidad de liderazgo y te anima a tomar decisiones que venías postergando. Durante esta semana sentirás que la energía del entorno te empuja a actuar con mayor firmeza. La naturaleza te muestra que el crecimiento también requiere movimiento constante. Tu compatibilidad con esta energía te ayuda a mantener claridad en medio de los cambios. Este periodo consolida tu confianza para avanzar hacia nuevos objetivos

el impulso del Aliso fortalece tu capacidad de liderazgo y te anima a tomar decisiones que venías postergando. Durante esta semana sentirás que la energía del entorno te empuja a actuar con mayor firmeza. La naturaleza te muestra que el crecimiento también requiere movimiento constante. Tu compatibilidad con esta energía te ayuda a mantener claridad en medio de los cambios. Este periodo consolida tu confianza para avanzar hacia nuevos objetivos Serbal (21 de enero - 17 de febrero): la energía del Aliso activa tu intuición y la convierte en una herramienta práctica para tomar decisiones. Durante estos días podrás percibir con claridad qué caminos son los más adecuados para ti. La naturaleza se manifiesta a través de señales sutiles que orientan tu dirección. Tu compatibilidad con esta vibración te permite actuar sin perder tu sensibilidad. Esta semana impulsa avances importantes en tu crecimiento personal

la energía del Aliso activa tu intuición y la convierte en una herramienta práctica para tomar decisiones. Durante estos días podrás percibir con claridad qué caminos son los más adecuados para ti. La naturaleza se manifiesta a través de señales sutiles que orientan tu dirección. Tu compatibilidad con esta vibración te permite actuar sin perder tu sensibilidad. Esta semana impulsa avances importantes en tu crecimiento personal Fresno (18 de febrero - 17 de marzo): el cambio de ciclo te invita a dejar atrás la introspección para entrar en una fase más activa. Durante esta semana sentirás que las ideas comienzan a transformarse en acciones concretas. La naturaleza refleja este cambio con un ritmo más dinámico y expansivo. Tu compatibilidad con el Aliso te ayuda a canalizar tu sabiduría en decisiones prácticas. Este periodo marca un avance significativo en tu evolución

el cambio de ciclo te invita a dejar atrás la introspección para entrar en una fase más activa. Durante esta semana sentirás que las ideas comienzan a transformarse en acciones concretas. La naturaleza refleja este cambio con un ritmo más dinámico y expansivo. Tu compatibilidad con el Aliso te ayuda a canalizar tu sabiduría en decisiones prácticas. Este periodo marca un avance significativo en tu evolución Aliso (18 de marzo - 14 de abril): al encontrarte en tu propio ciclo, la energía del entorno potencia tu determinación y claridad interior. Durante esta semana puedes sentir un impulso fuerte para iniciar proyectos o tomar decisiones importantes. La naturaleza acompaña este proceso con señales de movimiento y renovación. Tu afinidad con esta energía te permite actuar con seguridad y confianza. Este periodo fortalece tu capacidad para abrir nuevos caminos

al encontrarte en tu propio ciclo, la energía del entorno potencia tu determinación y claridad interior. Durante esta semana puedes sentir un impulso fuerte para iniciar proyectos o tomar decisiones importantes. La naturaleza acompaña este proceso con señales de movimiento y renovación. Tu afinidad con esta energía te permite actuar con seguridad y confianza. Este periodo fortalece tu capacidad para abrir nuevos caminos Sauce (15 de abril - 12 de mayo): la energía del Aliso estimula tu sensibilidad pero también te empuja a actuar con mayor firmeza. Durante esta semana podrías sentir la necesidad de proteger tus emociones tomando decisiones concretas. La naturaleza te enseña que la flexibilidad también puede convivir con la determinación. Tu compatibilidad con esta energía te permite avanzar sin perder tu esencia. Este periodo fortalece tu equilibrio entre emoción y acción

la energía del Aliso estimula tu sensibilidad pero también te empuja a actuar con mayor firmeza. Durante esta semana podrías sentir la necesidad de proteger tus emociones tomando decisiones concretas. La naturaleza te enseña que la flexibilidad también puede convivir con la determinación. Tu compatibilidad con esta energía te permite avanzar sin perder tu esencia. Este periodo fortalece tu equilibrio entre emoción y acción Espino (13 de mayo - 9 de junio): el dinamismo del Aliso despierta en ti una energía inquieta que busca nuevos desafíos. Durante estos días podrías sentir un impulso por explorar caminos distintos o iniciar cambios. La naturaleza refleja este movimiento a través de transformaciones visibles en el entorno. Tu compatibilidad con esta vibración favorece la adaptación y el aprendizaje. Esta semana te invita a actuar con curiosidad y valentía

el dinamismo del Aliso despierta en ti una energía inquieta que busca nuevos desafíos. Durante estos días podrías sentir un impulso por explorar caminos distintos o iniciar cambios. La naturaleza refleja este movimiento a través de transformaciones visibles en el entorno. Tu compatibilidad con esta vibración favorece la adaptación y el aprendizaje. Esta semana te invita a actuar con curiosidad y valentía Roble (10 de junio - 7 de julio): la fuerza del Aliso se alinea con tu naturaleza firme y decidida. Durante esta semana sentirás que tienes la energía necesaria para avanzar en objetivos importantes. La naturaleza te recuerda que la estabilidad también puede crecer en movimiento. Tu compatibilidad con esta energía refuerza tu liderazgo y determinación. Este periodo te impulsa a consolidar decisiones clave

horoscopo celta predicciones signos semana 1 Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 23 al 29 de marzo de 2026.