El horóscopo celta, basado en la conexión ancestral con la naturaleza y con sus signos establecidos en árboles sagrados, ofrece sus predicciones para la semana del 23 al 29 de marzo de 2026, en el Mes del Aliso. Durante este período, los signos del zodiaco celta vivirán una etapa espiritual regida por las leyes de la naturaleza.
Astrología mística y espiritual
Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 23 al 29 de marzo de 2026
El horóscopo celta te ofrece las predicciones para todos sus signos y árboles sagrados que rigen su particular sistema astral. ¿Estás preparado para sumergirte en la astrología más mística del mundo?
Según el horóscopo celta y sus predicciones, esta semana transcurre plenamente dentro del Mes del Aliso, un período donde la energía de la naturaleza impulsa el movimiento, la toma de decisiones y la apertura de nuevos caminos. Tras el inicio de este ciclo, ahora las corrientes espirituales se intensifican, favoreciendo acciones más firmes y seguras. El Aliso, árbol asociado a la valentía y a la superación de obstáculos, marcará días en los que el entorno natural te harán actuar con clara determinación.
Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 23 al 29 de marzo de 2026
- Abedul (24 de diciembre - 20 de enero): el impulso del Aliso fortalece tu capacidad de liderazgo y te anima a tomar decisiones que venías postergando. Durante esta semana sentirás que la energía del entorno te empuja a actuar con mayor firmeza. La naturaleza te muestra que el crecimiento también requiere movimiento constante. Tu compatibilidad con esta energía te ayuda a mantener claridad en medio de los cambios. Este periodo consolida tu confianza para avanzar hacia nuevos objetivos
- Serbal (21 de enero - 17 de febrero): la energía del Aliso activa tu intuición y la convierte en una herramienta práctica para tomar decisiones. Durante estos días podrás percibir con claridad qué caminos son los más adecuados para ti. La naturaleza se manifiesta a través de señales sutiles que orientan tu dirección. Tu compatibilidad con esta vibración te permite actuar sin perder tu sensibilidad. Esta semana impulsa avances importantes en tu crecimiento personal
- Fresno (18 de febrero - 17 de marzo): el cambio de ciclo te invita a dejar atrás la introspección para entrar en una fase más activa. Durante esta semana sentirás que las ideas comienzan a transformarse en acciones concretas. La naturaleza refleja este cambio con un ritmo más dinámico y expansivo. Tu compatibilidad con el Aliso te ayuda a canalizar tu sabiduría en decisiones prácticas. Este periodo marca un avance significativo en tu evolución
- Aliso (18 de marzo - 14 de abril): al encontrarte en tu propio ciclo, la energía del entorno potencia tu determinación y claridad interior. Durante esta semana puedes sentir un impulso fuerte para iniciar proyectos o tomar decisiones importantes. La naturaleza acompaña este proceso con señales de movimiento y renovación. Tu afinidad con esta energía te permite actuar con seguridad y confianza. Este periodo fortalece tu capacidad para abrir nuevos caminos
- Sauce (15 de abril - 12 de mayo): la energía del Aliso estimula tu sensibilidad pero también te empuja a actuar con mayor firmeza. Durante esta semana podrías sentir la necesidad de proteger tus emociones tomando decisiones concretas. La naturaleza te enseña que la flexibilidad también puede convivir con la determinación. Tu compatibilidad con esta energía te permite avanzar sin perder tu esencia. Este periodo fortalece tu equilibrio entre emoción y acción
- Espino (13 de mayo - 9 de junio): el dinamismo del Aliso despierta en ti una energía inquieta que busca nuevos desafíos. Durante estos días podrías sentir un impulso por explorar caminos distintos o iniciar cambios. La naturaleza refleja este movimiento a través de transformaciones visibles en el entorno. Tu compatibilidad con esta vibración favorece la adaptación y el aprendizaje. Esta semana te invita a actuar con curiosidad y valentía
- Roble (10 de junio - 7 de julio): la fuerza del Aliso se alinea con tu naturaleza firme y decidida. Durante esta semana sentirás que tienes la energía necesaria para avanzar en objetivos importantes. La naturaleza te recuerda que la estabilidad también puede crecer en movimiento. Tu compatibilidad con esta energía refuerza tu liderazgo y determinación. Este periodo te impulsa a consolidar decisiones clave
- Acebo (8 de julio - 4 de agosto): el espíritu del Aliso intensifica tu carácter y te motiva a enfrentar desafíos con mayor coraje. Durante esta semana podrías sentir una energía competitiva que te impulsa a superarte. La naturaleza refleja esta intensidad a través de cambios rápidos y dinámicos. Tu compatibilidad con esta vibración te permite canalizar tu fuerza de manera positiva. Este periodo fortalece tu capacidad de acción
- Avellano (5 de agosto - 1 de septiembre): la energía del Aliso te invita a llevar tus ideas al terreno práctico. Durante esta semana podrías encontrar oportunidades para aplicar conocimientos adquiridos. La naturaleza actúa como fuente de inspiración para nuevas estrategias. Tu compatibilidad con esta energía favorece decisiones inteligentes y bien pensadas. Este periodo impulsa tu crecimiento a través de la acción consciente
- Vid (2 de septiembre - 29 de septiembre): el impulso del Aliso te ayuda a salir de la indecisión y tomar postura frente a situaciones importantes. Durante esta semana sentirás que el entorno te empuja a elegir un camino. La naturaleza te enseña que cada decisión genera un nuevo ciclo de crecimiento. Tu compatibilidad con esta energía te permite adaptarte con rapidez. Este periodo fortalece tu claridad emocional
- Olivo (30 de septiembre - 27 de octubre): la energía del Aliso te invita a encontrar equilibrio en medio del movimiento. Durante esta semana podrías sentir la necesidad de actuar para mantener la armonía en tu entorno. La naturaleza te muestra que el cambio también puede ser sereno. Tu compatibilidad con esta vibración te permite tomar decisiones con calma y firmeza. Este periodo fortalece tu estabilidad interior
- Nogal (28 de octubre - 24 de noviembre): el espíritu del Aliso despierta en ti una necesidad de transformación y avance. Durante esta semana podrías sentir el impulso de dejar atrás situaciones que ya no te representan. La naturaleza refleja esta energía a través de cambios visibles y constantes. Tu compatibilidad con esta vibración te ayuda a canalizar tu intensidad hacia el crecimiento. Este periodo marca un avance importante en tu evolución personal
- Hiedra (25 de noviembre - 23 de diciembre): la energía del Aliso fortalece tu capacidad de adaptación y te impulsa a avanzar con determinación. Durante esta semana sentirás que puedes superar obstáculos con mayor facilidad. La naturaleza te enseña que el crecimiento también implica elegir nuevos caminos. Tu compatibilidad con esta energía refuerza tu resiliencia. Este periodo abre oportunidades para consolidar tus objetivos con firmeza