Según el horóscopo celta y sus predicciones, esta semana marca el inicio del Mes del Aliso dentro del calendario del horóscopo celta, un periodo asociado con el movimiento, la valentía espiritual y la capacidad de avanzar con determinación hacia nuevos caminos. Tras la introspección del Mes del Fresno, la energía de la naturaleza comienza a cambiar y los bosques parecen despertar con una fuerza renovadora que impulsa a actuar con mayor claridad. El Aliso simboliza el árbol que abre caminos y que ayuda a atravesar ríos o terrenos difíciles, por lo que esta primera semana del ciclo invita a tomar decisiones importantes y a confiar en la dirección del propio espíritu.

horoscopo celta signos predicciones semana 2 Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 16 al 22 de marzo de 2026.

Horóscopo celta: sus predicciones para la semana del 16 al 22 de marzo de 2026

Abedul (24 de diciembre - 20 de enero): la energía dinámica del Aliso despierta en ti un deseo de avanzar con mayor determinación en proyectos que habías estado observando desde la distancia. Durante esta semana la naturaleza te recuerda que incluso los árboles más firmes necesitan adaptarse al movimiento del viento para seguir creciendo. Tu compatibilidad con el impulso del Aliso te permite tomar decisiones con mayor claridad. Los paisajes abiertos o los cambios en el clima pueden inspirarte ideas que impulsen nuevas metas. Este periodo fortalece tu iniciativa y te anima a confiar más en tu capacidad para liderar cambios

la energía dinámica del Aliso despierta en ti un deseo de avanzar con mayor determinación en proyectos que habías estado observando desde la distancia. Durante esta semana la naturaleza te recuerda que incluso los árboles más firmes necesitan adaptarse al movimiento del viento para seguir creciendo. Tu compatibilidad con el impulso del Aliso te permite tomar decisiones con mayor claridad. Los paisajes abiertos o los cambios en el clima pueden inspirarte ideas que impulsen nuevas metas. Este periodo fortalece tu iniciativa y te anima a confiar más en tu capacidad para liderar cambios Serbal (21 de enero - 17 de febrero): el inicio del Mes del Aliso activa tu intuición para reconocer oportunidades que aparecen de forma inesperada. La energía espiritual de la naturaleza te empuja a actuar con más seguridad en aquello que realmente sientes correcto. Durante estos días podrías recibir señales sutiles del entorno que orienten tu camino. Tu compatibilidad con esta energía te permite combinar intuición y acción con equilibrio. Esta semana abre puertas para transformar ideas en experiencias concretas

el inicio del Mes del Aliso activa tu intuición para reconocer oportunidades que aparecen de forma inesperada. La energía espiritual de la naturaleza te empuja a actuar con más seguridad en aquello que realmente sientes correcto. Durante estos días podrías recibir señales sutiles del entorno que orienten tu camino. Tu compatibilidad con esta energía te permite combinar intuición y acción con equilibrio. Esta semana abre puertas para transformar ideas en experiencias concretas Fresno (18 de febrero - 17 de marzo): después de cerrar tu propio ciclo, la energía del Aliso te impulsa a transformar las reflexiones recientes en acciones reales. Durante esta semana sentirás un impulso renovador que te anima a dejar atrás la contemplación para iniciar movimientos concretos. La naturaleza refleja esta transición en los cambios del aire y en el despertar de nuevas energías. Tu compatibilidad con esta vibración te ayuda a canalizar tu sabiduría hacia decisiones prácticas. Este periodo representa el primer paso hacia una nueva etapa de crecimiento

después de cerrar tu propio ciclo, la energía del Aliso te impulsa a transformar las reflexiones recientes en acciones reales. Durante esta semana sentirás un impulso renovador que te anima a dejar atrás la contemplación para iniciar movimientos concretos. La naturaleza refleja esta transición en los cambios del aire y en el despertar de nuevas energías. Tu compatibilidad con esta vibración te ayuda a canalizar tu sabiduría hacia decisiones prácticas. Este periodo representa el primer paso hacia una nueva etapa de crecimiento Aliso (18 de marzo - 14 de abril): al comenzar tu propio periodo, la energía espiritual del calendario celta te envuelve con una fuerza especial. Durante esta semana sentirás una claridad interior que te impulsa a tomar decisiones importantes con valentía. La naturaleza refleja tu energía a través del movimiento del agua y del viento que atraviesa los bosques. Tu afinidad con el espíritu del Aliso fortalece tu liderazgo natural y tu determinación. Este inicio de ciclo abre caminos que pueden marcar el rumbo de los próximos meses

al comenzar tu propio periodo, la energía espiritual del calendario celta te envuelve con una fuerza especial. Durante esta semana sentirás una claridad interior que te impulsa a tomar decisiones importantes con valentía. La naturaleza refleja tu energía a través del movimiento del agua y del viento que atraviesa los bosques. Tu afinidad con el espíritu del Aliso fortalece tu liderazgo natural y tu determinación. Este inicio de ciclo abre caminos que pueden marcar el rumbo de los próximos meses Sauce (15 de abril - 12 de mayo): la energía del Aliso estimula tu sensibilidad emocional y te anima a expresar lo que antes guardabas en silencio. Durante esta semana podrías sentir una necesidad de actuar para proteger aquello que consideras valioso. La naturaleza te enseña que incluso las ramas más flexibles pueden sostenerse firmes ante el viento. Tu compatibilidad con esta energía te permite avanzar sin perder tu intuición. Este periodo fortalece tu confianza para tomar decisiones desde el corazón

la energía del Aliso estimula tu sensibilidad emocional y te anima a expresar lo que antes guardabas en silencio. Durante esta semana podrías sentir una necesidad de actuar para proteger aquello que consideras valioso. La naturaleza te enseña que incluso las ramas más flexibles pueden sostenerse firmes ante el viento. Tu compatibilidad con esta energía te permite avanzar sin perder tu intuición. Este periodo fortalece tu confianza para tomar decisiones desde el corazón Espino (13 de mayo - 9 de junio): el espíritu del Aliso te impulsa a equilibrar tu dualidad interior entre reflexión y acción. Durante esta semana podrías sentir una energía renovada que te anima a iniciar proyectos o conversaciones importantes. La naturaleza te muestra que el movimiento es parte esencial del crecimiento. Tu compatibilidad con esta vibración te ayuda a canalizar tu curiosidad hacia objetivos concretos. Este periodo abre oportunidades para transformar ideas en experiencias reales

el espíritu del Aliso te impulsa a equilibrar tu dualidad interior entre reflexión y acción. Durante esta semana podrías sentir una energía renovada que te anima a iniciar proyectos o conversaciones importantes. La naturaleza te muestra que el movimiento es parte esencial del crecimiento. Tu compatibilidad con esta vibración te ayuda a canalizar tu curiosidad hacia objetivos concretos. Este periodo abre oportunidades para transformar ideas en experiencias reales Roble (10 de junio - 7 de julio): la fuerza del Aliso encuentra en ti un aliado natural, ya que ambos comparten determinación y resistencia. Durante esta semana sentirás que algunas decisiones requieren actuar con firmeza pero también con sabiduría. La naturaleza te recuerda que la verdadera fortaleza surge cuando se combina estabilidad con movimiento. Tu compatibilidad con esta energía fortalece tu capacidad de liderazgo. Este periodo te impulsa a avanzar con seguridad hacia metas que ya venías contemplando

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