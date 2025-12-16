Hoja de laurel: el amuleto de la suerte para el miércoles 17 de diciembre

El amuleto de la suerte recomendado para el miércoles: la hoja de laurel

El laurel es considerado desde la antigüedad como uno de los amuletos más poderosos para atraer éxito, protección y buena fortuna. En la antigua Grecia se usaba para coronar a los vencedores, y hoy sigue siendo un símbolo de triunfo y abundancia. Diversas culturas la utilizaron como amuleto para atraer buena fortuna, despejar obstáculos y fortalecer la energía personal.

