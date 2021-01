Los arianos son cambiantes y energéticos, siempre van por más. Buscan el éxito en todo lo que hacen por lo que lo mejor que se les puede decir es: "Te admiro, tenés todo para triunfar".

TAURO

Son tercos pero confiables y leales. La clave para conquistarlos es halagar su capacidad de reflexión y análisis.

GÉMINIS

Es muy comunicativo y muy hábil con la escritura y sobre todo la enseñanza. La forma de que se sienta de lo mejor es con un: "Tu creatividad profunda es asombrante".

CÁNCER

Son románticos, emotivos y súper sensibles. No hay nada más importante en el mundo que su familia y sus amigos. "Me amas como nadie jamás lo ha hecho y me encanta".

LEO

Los leoninos aman llamar la atención y ser el centro de todas las reuniones. Un halago tan simple como "Si supieras como te admiro" será más que suficiente para enamorarlo.

VIRGO

Son perferccionistas, analíticos y obsesivos con los detalles. Con un "No hay nadie más inteligente que vos", será suficiente.

LIBRA

Libra es amante de la belleza y lo estética por eso hay que comenzar halagando su aspecto físico. Además ama resolver conflicto y aconsejar a los demás por eso hay que decirle "No sé como resolvería alguno de mis problemas sin tu ayuda y apoyo".

ESCORPIO

Los escorpianos son apabullantes, intensos y aman ser el centro de atención. Como a toda persona que le encanta liderar, le gustará escuchar: "Nunca me cansaré de vos".

SAGITARIO

Sagitario es inquieto y siempre quiere experimentar todo lo que pueda. Así que no dudes en decirle: "No hay día aburrido cuando estoy a tu lado".

CAPRICORNIO

Aunque parezca de un defecto, suele ser un sabelotodo. Decirle "Eres el/la compañera más inteligente y experto que podría tener" hará que muera de amor.

ACUARIO

Los acuarianos son muy inteligentes y pensativos. Les gusta que halaguen su inteligencia por lo que hay que decirle "Sos una de las mejores cosas que hay en este mundo".

PISCIS

Si hay algo que los caracteriza es su capacidad para expresar sus emociones y sentimientos. Nada mejor para conquistarlo que un "Eres mucho más profundo que la mayoría de la gente".