El tarot de la semana del 23 febrero al 1 marzo eligió a El Carro: ¿qué significa?

El tarot revela El Carro para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026, una carta de victoria, avance y control absoluto sobre tu destino. Esta es la carta del guerrero que no acepta un "no" como respuesta, que supera obstáculos con disciplina férrea y que sabe exactamente hacia dónde se dirige. El Carro representa ese momento en que dejas de dudar y simplemente avanzas con convicción total, tomando las riendas de tu vida sin disculpas ni excusas.
Según el tarot, durante estos siete días sentirás
- una determinación inusual y una claridad de propósito que te permitirá avanzar en proyectos que habías postergado
- será la semana perfecta para tomar decisiones importantes, iniciar nuevos emprendimientos, o dar ese paso que requiere valentía
- El Carro no promete que será fácil, pero sí garantiza que si mantienes el rumbo con disciplina, llegarás a donde quieres estar
Tarot de la semana del 23 febrero al 1 marzo: El Carro, ¿qué significa en el amor, dinero y salud?
- Amor: El Carro trae claridad sobre qué quieres y hacia dónde va tu relación. Si estás en pareja, es momento de conversaciones directas sobre el futuro: mudarse juntos, casarse, tener hijos, o cualquier decisión importante que han postergado. No habrá espacio para ambigüedades esta semana. Para los solteros, El Carro sugiere que dejes de esperar que el amor llegue y salgas activamente a buscarlo. Inscríbete en esa app, acepta esa invitación, o declara tus intenciones a alguien que te interesa. La pasividad no es opción
- Dinero: financieramente, El Carro anuncia avances significativos en proyectos laborales o emprendimientos. Si has estado trabajando duro sin ver resultados, esta semana marca el punto de inflexión donde tu esfuerzo se traduce en progreso visible. Es momento de negociar ese aumento, lanzar ese producto, cerrar ese trato, o dar el paso hacia la independencia financiera. El Carro favorece a los audaces: quien toma acción decidida, gana. Los tibios se quedan estancados. Tu disciplina y enfoque serán recompensados
- Salud: El Carro te pide disciplina inquebrantable con tus hábitos. Si has comenzado una rutina de ejercicio, dieta o tratamiento, esta es la semana donde no puedes fallar ni un solo día. Tu fuerza de voluntad está en su pico máximo, así que aprovéchala para establecer hábitos que te costarían en otras semanas. En lo emocional, sentirás que recuperas el control sobre tu vida después de períodos de incertidumbre. Tu mente está clara, tu dirección es precisa y tu determinación es invencible. Usa este poder sabiamente