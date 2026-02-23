El tarot de la semana del 23 febrero al 1 marzo eligió a El Carro: ¿qué significa?

El tarot revela El Carro para la semana del 23 de febrero al 1 de marzo de 2026, una carta de victoria, avance y control absoluto sobre tu destino. Esta es la carta del guerrero que no acepta un "no" como respuesta, que supera obstáculos con disciplina férrea y que sabe exactamente hacia dónde se dirige. El Carro representa ese momento en que dejas de dudar y simplemente avanzas con convicción total, tomando las riendas de tu vida sin disculpas ni excusas.