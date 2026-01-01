Inicio Horóscopo Amuleto
El amuleto de la suerte para iniciar el 2026: lentejas para el dinero y rojo para el amor

Llego año nuevo, llego el 2026 y que mejor que recibirlo con el amuleto de la suerte que te traerá suerte en el trabajo y el amor

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas buscan atraer abundancia, prosperidad y buenos afectos. Entre los rituales más conocidos hay dos amuletos que se destacan como los favoritos para darle la bienvenida al 2026: las lentejas para atraer dinero y la ropa interior roja para fortalecer el amor y la pasión.

Lentejas: el amuleto para atraer dinero y prosperidad

usar lentejas en año nuevo
Las lentejas son el amuleto de la suerte ideal para este 2026.

Las lentejas son consideradas desde hace siglos un símbolo de abundancia y fortuna económica. Su forma redondeada y pequeña se asocia con monedas, y en varios países se cree que comerlas o tenerlas cerca en Año Nuevo ayuda a abrir caminos laborales y financieros. ¿Cómo usarlas?, es sencillo.

  • Come un plato de lentejas a la medianoche o el 1 de enero.
  • Guardar un puñado en el bolsillo o en la billetera para atraer dinero todo el año.
  • Colocar un pequeño frasco con lentejas en la cocina como señal de prosperidad.
  • Tirate un puñado de lentejas

Ropa interior roja: el amuleto del amor para 2026

ropa interior roja
Usa ropa interior de color rojo si buscas un buen a&ntilde;o en el amor.

El rojo es el color de la pasión, el deseo y la vitalidad. Por eso, usar ropa interior roja en Año Nuevo se convirtió en un amuleto infaltable para quienes desean fortalecer vínculos, atraer nuevas relaciones o renovar el romanticismo en pareja.

La tradición sostiene que el rojo energiza el corazón y activa emociones positivas vinculadas al afecto y la conexión. Para que el ritual funcione debes hacer lo siguiente:

Más que “magia”, estos rituales funcionan por su carga simbólica y emocional. Ayudan a fijar objetivos, motivan cambios de actitud y conectan con tradiciones familiares y comunitarias. Cuando se combinan con planificación, esfuerzo y hábitos saludables, pueden convertirse en un impulso positivo para el nuevo año.

Creer o no en ellos es una elección personal, pero su valor cultural y la esperanza que representan los mantiene vigente generación tras generación.

