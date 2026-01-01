El amuleto de la suerte para iniciar el 2026: lentejas para el dinero y rojo para el amor

Lentejas: el amuleto para atraer dinero y prosperidad

usar lentejas en año nuevo Las lentejas son el amuleto de la suerte ideal para este 2026.

Las lentejas son consideradas desde hace siglos un símbolo de abundancia y fortuna económica. Su forma redondeada y pequeña se asocia con monedas, y en varios países se cree que comerlas o tenerlas cerca en Año Nuevo ayuda a abrir caminos laborales y financieros. ¿Cómo usarlas?, es sencillo.

Come un plato de lentejas a la medianoche o el 1 de enero.

a la medianoche o el 1 de enero. Guardar un puñado en el bolsillo o en la billetera para atraer dinero todo el año.

Colocar un pequeño frasco con lentejas en la cocina como señal de prosperidad.

Tirate un puñado de lentejas

Ropa interior roja: el amuleto del amor para 2026

ropa interior roja Usa ropa interior de color rojo si buscas un buen año en el amor.

El rojo es el color de la pasión, el deseo y la vitalidad. Por eso, usar ropa interior roja en Año Nuevo se convirtió en un amuleto infaltable para quienes desean fortalecer vínculos, atraer nuevas relaciones o renovar el romanticismo en pareja.