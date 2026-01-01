El amuleto de la suerte para iniciar el 2026: lentejas para el dinero y rojo para el amor

Con la llegada del Año Nuevo, muchas personas buscan atraer abundancia, prosperidad y buenos afectos. Entre los rituales más conocidos hay dos amuletos que se destacan como los favoritos para darle la bienvenida al 2026: las lentejas para atraer dinero y la ropa interior roja para fortalecer el amor y la pasión.
Lentejas: el amuleto para atraer dinero y prosperidad
Las lentejas son consideradas desde hace siglos un símbolo de abundancia y fortuna económica. Su forma redondeada y pequeña se asocia con monedas, y en varios países se cree que comerlas o tenerlas cerca en Año Nuevo ayuda a abrir caminos laborales y financieros. ¿Cómo usarlas?, es sencillo.
- Come un plato de lentejas a la medianoche o el 1 de enero.
- Guardar un puñado en el bolsillo o en la billetera para atraer dinero todo el año.
- Colocar un pequeño frasco con lentejas en la cocina como señal de prosperidad.
- Tirate un puñado de lentejas
Ropa interior roja: el amuleto del amor para 2026
El rojo es el color de la pasión, el deseo y la vitalidad. Por eso, usar ropa interior roja en Año Nuevo se convirtió en un amuleto infaltable para quienes desean fortalecer vínculos, atraer nuevas relaciones o renovar el romanticismo en pareja.
La tradición sostiene que el rojo energiza el corazón y activa emociones positivas vinculadas al afecto y la conexión. Para que el ritual funcione debes hacer lo siguiente:
- Usa la prenda nueva por primera vez en Año Nuevo.
- Elegí ropa roja que te resulte cómoda y te haga sentir bien.
- Acompaña el ritual con una intención clara: amor sano, estabilidad, respeto.
Más que “magia”, estos rituales funcionan por su carga simbólica y emocional. Ayudan a fijar objetivos, motivan cambios de actitud y conectan con tradiciones familiares y comunitarias. Cuando se combinan con planificación, esfuerzo y hábitos saludables, pueden convertirse en un impulso positivo para el nuevo año.
Creer o no en ellos es una elección personal, pero su valor cultural y la esperanza que representan los mantiene vigente generación tras generación.