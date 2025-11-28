El horóscopo chino revela para este sábado 29 de noviembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy sábado 29 de noviembre
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): en la mañana notarás que una idea pequeña gana fuerza y te impulsa a mover algo que estaba estático. Durante la tarde se abrirá un espacio para ordenar prioridades sin distracciones externas. Al llegar la noche un comentario casual te dará claridad sobre un asunto que habías pasado por alto. Además, descubrirás que una emoción que parecía pesada se vuelve más liviana cuando la compartes. Finalmente, cerrarás el día con una sensación interna de organización renovada
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): en la mañana te sorprenderás al notar que un pequeño cambio en tu rutina mejora tu ánimo. Más tarde, la tarde ofrecerá un momento propicio para revisar un plan que necesita ajustes. Al caer la noche una conversación sincera te permitirá ver un lado distinto de una situación repetitiva. También sentirás que un gesto amable afianza tu confianza. Y al terminar la jornada, una serenidad profunda te prepara para un descanso reparador
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): en las primeras horas descubrirás que una intuición te conduce hacia una decisión más firme. Durante la tarde aparecerá un intercambio directo que facilita aclarar un malentendido pendiente. Más entrada la noche notarás que tu energía recupera un ritmo más estable. También recibirás una señal inesperada que confirma que avanzas en la dirección adecuada. Finalmente, sentirás que la motivación crece de manera natural y sin presión
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): en la mañana te verás inclinado a resolver un detalle que lleva tiempo esperando tu intervención. Con el paso de la tarde una atmósfera tranquila favorecerá tratar temas sensibles con suavidad. Al llegar la noche te sorprenderá cuánta claridad aparece cuando te permites un momento de silencio. Además, algo que dabas por complicado se muestra más accesible. Como cierre, una sensación cálida te envuelve y te ayuda a concluir el día con serenidad
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): en las primeras horas sentirás un impulso renovado para avanzar en una gestión que parecía lenta. Más tarde, la tarde se desarrollará con fluidez y te permitirá ordenar información dispersa. Al caer la noche un pensamiento revelador te ayudará a redirigir tu enfoque hacia lo esencial. También notarás que alguien se muestra más receptivo a tus propuestas. Al finalizar el día, una renovación interna te dejará con ánimo expansivo
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): en la mañana una sensación de precisión mental te permitirá resolver algo que requería atención fina. Con el avance de la tarde una conversación tranquila te ayudará a aclarar expectativas. Durante la noche una reflexión profunda te dará una comprensión más amplia sobre tus próximos pasos. También llegarás a una conclusión que alivia una carga emocional. Para cerrar, la jornada termina con una sensación de equilibrio firme
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): en la mañana un detalle menor te despierta el interés por ajustar tus tiempos de forma más eficiente. A medida que avance la tarde notarás que un asunto pendiente encuentra solución sin tensión. Ya en la noche un momento de descanso abre espacio a una inspiración inesperada. Además, alguien cercano reconoce tu esfuerzo y eso fortalece tu ánimo. Finalmente, el día concluye con una energía serena que te acompaña hasta el descanso
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): en la mañana un gesto amable te ayudará a empezar el día con suavidad. Más tarde, la tarde favorecerá la organización de ideas que venían dispersas. Durante la noche una sensación de alivio se presentará cuando logres soltar algo que te tensaba. También descubrirás que un vínculo mejora gracias a una actitud más abierta. Para finalizar, una calma profunda te envuelve y te invita a descansar bien
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): en la mañana surgirá un destello creativo que te permitirá resolver algo con astucia. Con el correr de la tarde una oportunidad inesperada se mostrará más accesible de lo imaginado. Al llegar la noche un análisis rápido te ayudará a reorganizar tus prioridades. También recibirás un comentario que refuerza tu autoconfianza. Y al terminar el día, una sensación de dinamismo interno te acompañará incluso en el descanso
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): en la mañana notarás la necesidad de ajustar algo que no termina de encajar. Durante la tarde un intercambio directo te permitirá entender mejor una inquietud ajena. Ya en la noche una claridad mental te ayudará a definir un límite saludable. Además, algo que parecía confuso se ordena con rapidez. Como cierre del día, una estabilidad renovada te deja listo para continuar con tus planes
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): en las primeras horas sentirás que un ambiente tranquilo facilita encarar una tarea postergada. Con el avance de la tarde un comentario sincero te ayudará a ver una preocupación desde otro ángulo. Durante la noche un momento de introspección te brindará claridad emocional. También percibirás que una tensión comienza a disiparse. Finalmente, cerrarás el día con una sensación de paz activa
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): en la mañana descubrirás que un pequeño cambio mejora tu disposición anímica. A lo largo de la tarde se abre una posibilidad de ajustar un proyecto sin esfuerzo. Al llegar la noche un recuerdo significativo te ayudará a comprender mejor tu presente. También notarás que una inquietud se suaviza gracias a una conversación honesta. Para finalizar, el día termina con una energía cálida que te sostiene suavemente