El horóscopo chino revela para este miércoles 3 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy miércoles 3 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): durante la mañana aparece una claridad interna que te impulsa a ordenar emociones que venías postergando. En la tarde recibes una impresión inesperada que te permite ver a alguien cercano con una perspectiva distinta. La noche propone un momento de recogimiento que revela una intención que no habías reconocido. Además, descubres que un pequeño ajuste en tus rutinas favorece tu equilibrio. Finalizas el día con una sensación de renovación silenciosa
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la mañana abre la jornada con una reflexión práctica que orienta tus decisiones inmediatas. En la tarde encuentras un matiz emocional que te anima a conversar con mayor transparencia. Hacia la noche surge una calma que acomoda pensamientos dispersos. También notas que un gesto cotidiano adquiere un significado inesperado. Terminas este miércoles con una armonía sólida
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): en la mañana surge un impulso decidido que te mueve a actuar con mayor precisión. Durante la tarde aparece una señal sutil que te invita a revisar un plan previamente descartado. La noche ofrece un cierre suave que estabiliza cualquier fluctuación emocional. Además, un comentario externo aporta una idea que no habías considerado. Concluyes el día con una claridad que fortalece tu ánimo
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana te recibe con una sensibilidad templada que facilita el diálogo. En la tarde reconoces una oportunidad de colaborar que abre una ruta distinta. La noche invita a procesar un recuerdo que vuelve a tu mente con un tono más amable. También surge un interés renovado por cuidar mejor tu espacio personal. Terminas este día con un balance emocional más firme
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): inicias la mañana con una percepción precisa que despeja dudas dejadas a medias. En la tarde emerge un encuentro que ajusta tus expectativas. La noche trae un respiro interno que reorganiza tus prioridades sin esfuerzo. Además, un pensamiento espontáneo te inspira a retomar una idea antigua. Cierras el día con un enfoque más ordenado
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): la mañana propone una pausa consciente que te anima a evaluar tus intenciones. En la tarde surge un intercambio honesto que revela una capa emocional poco explorada. La noche invita a un silencio reparador que aclara tus dudas principales. También aparece un impulso creativo que renueva tu motivación. Así finaliza tu miércoles con un fluir más sereno
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): empiezas la mañana con un entusiasmo suave que facilita resolver pequeños detalles. La tarde te muestra un matiz emocional que cambia tu perspectiva sobre una conversación reciente. La noche ofrece un alivio que te ayuda a liberar tensiones acumuladas. Además, descubres una noticia que reordena tu ánimo. Cierra este día con un equilibrio reparador
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): la mañana se abre con una claridad que te permite comprender un gesto que antes habías malinterpretado. Durante la tarde aparece un impulso intuitivo que te orienta hacia un ajuste necesario. La noche trae una sensación de calidez emocional que apacigua cualquier incomodidad. También surge una reflexión que te anima a cambiar un hábito. Con ello terminas el día con una energía ordenada
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): la mañana te sorprende con una idea que reorganiza tus prioridades. En la tarde surge una conversación que deshace un pequeño malestar. La noche invita a un momento introspectivo que te reconecta con tus deseos genuinos. También aparece una señal oportuna que impulsa un movimiento necesario. Finalizas el miércoles con una visión más firme de tu camino
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): el día inicia con una serenidad práctica que mejora tus decisiones. La tarde abre un intercambio que suaviza una tensión repetida. La noche trae un descanso emocional que reubica tus sentimientos. Además, reconoces un detalle revelador que cambia tu postura ante un asunto. Terminas la jornada con una claridad madura
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana ofrece un momento atento que te ayuda a comprender mejor una situación reciente. En la tarde aparece una conversación que aporta alivio emocional. La noche te invita a una pausa silenciosa que te devuelve equilibrio. También surge un gesto inesperado que fortalece tu confianza. Terminas el miércoles con una sensación de calma firme
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): la mañana despierta un estado reflexivo que te permite ver tus avances más claramente. Durante la tarde surge un matiz emocional que te anima a hacer un pequeño ajuste personal. La noche trae una sensación de alivio que cierra una inquietud. Además, notas que una idea antigua recupera relevancia. Así cierras el día con una armonía tranquila