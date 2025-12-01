El horóscopo chino revela para este lunes 1 de diciembre de 2025 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera.
Astrología china
Consulta el horóscopo chino de hoy lunes 1 de diciembre
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): se inicia el día con una sensación de orden interior que te permite aclarar prioridades y actuar sin prisa pero con firmeza. Durante la tarde surge un espacio para evaluar conversaciones pendientes que requieren un tono más directo. En la noche aparece una calma inesperada que facilita revisar decisiones recientes con perspectiva distinta. También podría destacarse un comentario externo que te empuje a defender tus ideas con más convicción. Finalmente, terminas el día con una lucidez que mejora la forma en que administras energía emocional
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): amaneces con la necesidad de ordenar tiempos y compromisos, generando un ritmo más estable para tus actividades. En la tarde se presenta un diálogo pausado que te ayuda a equilibrar expectativas con alguien cercano. El avance del día abre una sensación de confianza que te impulsa a ajustar detalles que habías postergado. Al caer la noche surge una idea clara que te invita a implementar cambios pequeños en tu rutina emocional. Con ello cierras la jornada con una percepción ampliada sobre tus propias capacidades
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): comienza la mañana con una chispa creativa que realza tu forma de comunicar lo que sientes. A media tarde aparece una oportunidad de resolver un desacuerdo mediante un enfoque más flexible. La noche te conduce a un estado de introspección que aclara lugares donde necesitas mayor equilibrio. Además, descubres que un gesto inesperado fortalece un vínculo que considerabas frágil. Terminas el día valorando cuánto evoluciona tu ánimo cuando atiendes tus impulsos con prudencia
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): la mañana se abre con una energía suave que invita a ordenar emociones dispersas. En la tarde se activa una mirada más estratégica hacia conversaciones importantes que habían quedado inconclusas. La noche llega con un impulso reflexivo que te ayuda a entender señales que antes pasaban desapercibidas. También se activa un interés por mejorar la calidad de tus rutinas personales. Finalmente, la jornada concluye con la sensación de haber recuperado un ritmo interno más sereno
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): comienzas el lunes con una claridad mental que te permite reconocer qué tareas necesitan avance inmediato. Durante la tarde surge un intercambio que renueva tu motivación y alivia tensiones acumuladas. La noche favorece una comprensión más profunda de tus reacciones frente a situaciones recientes. Además, podrías notar que una idea antigua toma nuevo sentido. Con esto culminas el día con un renovado equilibrio personal
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): el día inicia con una percepción sensible que te permite notar matices en el ambiente emocional. A medida que avanza la tarde aparece un espacio para replantear acuerdos y reforzar límites necesarios. La noche ofrece una sensación de alivio al reconocer avances que no habías valorado lo suficiente. También se presenta una chispa intuitiva que ilumina un dilema pendiente. Terminas la jornada con un enfoque más claro sobre tus prioridades afectivas
- Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): la mañana se desarrolla con un impulso dinámico que facilita organizar asuntos urgentes. En la tarde surge un momento de comunicación que redefine la manera en que te vinculas con alguien importante. Hacia la noche aparece un equilibrio renovado que compensa el esfuerzo mental del día. También observas que un detalle pequeño abre una perspectiva más amplia en un plan personal. Cierras el lunes con una estabilidad emocional más marcada
- Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): inicias el día con una disposición tranquila que permite avanzar sin sobresaltos en temas pendientes. Con la tarde llega una conversación que suaviza tensiones recientes y amplia tu comprensión del entorno. La noche se vuelve un espacio de orden interno que estabiliza pensamientos dispersos. También aparece un estímulo creativo que te invita a reorganizar tu agenda con más intención. Terminas el día reconociendo que tu sensibilidad se vuelve una aliada valiosa
- Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): durante la mañana surge un impulso renovado para aclarar ideas que habían quedado suspendidas. La tarde presenta un intercambio que te ayuda a filtrar mejor lo que deseas expresar. En la noche encuentras un matiz de calma que equilibra cualquier tensión vivida. También te llega una comprensión repentina sobre un asunto que parecía más complejo. De este modo cierras el día con una visión más amplia y ligera
- Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): arranca la mañana con un estímulo mental que te anima a revisar planes a corto plazo. En la tarde descubres que una conversación sencilla resuelve una duda que arrastrabas desde hace días. Con la noche llega un respiro emocional que te permite liberar expectativas excesivas. También podría darse un reconocimiento personal que aumenta tu confianza. Así culmina la jornada con una sensación de renovación serena
- Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): la mañana inicia con una disposición introspectiva que facilita ordenar pensamientos dispersos. En la tarde se presenta un encuentro o mensaje que aporta una claridad inesperada. Con la llegada de la noche emerge un entendimiento más profundo sobre lo que necesitas ajustar internamente. También descubres que un pequeño gesto de alguien cercano fortalece tu ánimo. Finalizas el día con una estabilidad firme y consciente
- Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): desde temprano aparece una energía suave que te ayuda a fluir con mayor naturalidad en lo que haces. La tarde abre una ventana de comprensión que facilita diálogos pendientes. La noche permite cerrar ciclos internos que antes generaban duda o resistencia. También se activa un interés por organizar mejor tus espacios personales. Concluyes el lunes con una percepción más clara de tu bienestar emocional