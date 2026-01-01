El horóscopo chino revela para este jueves 1 de enero de 2026 las predicciones para todos sus signos zodiacales, correspondientes al Año de la Serpiente de Madera, que finalizará formalmente el 16 de febrero de 2026.
Consulta el horóscopo chino de hoy jueves 1 de enero
El horóscopo chino tiene preparadas estas predicciones para todos los animales del zodiaco oriental correspondientes al día de hoy
- Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): comienza el año con una necesidad clara de ordenar pensamientos y bajar el ritmo interno. Durante la mañana conviene observar más de lo que se actúa, ya que surgen señales sutiles sobre decisiones recientes. La tarde favorece conversaciones sinceras que alivian tensiones acumuladas. Al caer la noche, una reflexión personal ayuda a cerrar emociones del ciclo anterior. El día deja una sensación de mayor claridad interior
- Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): el inicio del año propone avanzar con calma y firmeza, sin apurarse por resultados inmediatos. En la mañana se recomienda priorizar lo esencial y evitar sobrecargas. La tarde permite ordenar asuntos prácticos con mayor serenidad. Hacia la noche, el descanso consciente resulta reparador. El día fortalece la sensación de estabilidad interna
- Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): este primer día despierta inquietudes que invitan a proyectar cambios futuros. Durante la mañana aparecen ideas que aún necesitan maduración. La tarde pide moderar impulsos y canalizar energía de forma constructiva. En la noche, una pausa introspectiva ayuda a equilibrar emociones. El cierre del día deja motivación renovada
- Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): el año comienza con un clima propicio para reconectar con el bienestar emocional. La mañana favorece actividades tranquilas y orden interno. Por la tarde, los vínculos cercanos aportan contención y armonía. En la noche, se refuerza la necesidad de descanso y silencio. El día deja una sensación de paz progresiva
- Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): inicia el año con una revisión profunda de metas personales. La mañana invita a bajar expectativas externas y mirar hacia adentro. Durante la tarde, se aclaran prioridades con mayor realismo. La noche favorece la planificación sin presión. El día aporta enfoque y visión a largo plazo
- Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): este primer día se vive como una jornada de observación y análisis interno. En la mañana conviene actuar con discreción y escucha. La tarde permite comprender mejor dinámicas emocionales recientes. Al llegar la noche, el silencio se vuelve revelador. El día deja aprendizajes sutiles pero valiosos
- Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026): el inicio del año despierta entusiasmo, aunque se aconseja dosificar la energía. La mañana invita a organizar ideas antes de avanzar. Durante la tarde, pequeñas acciones generan motivación sin agotamiento. La noche pide desconexión y descanso consciente. El día siembra intención y dirección
- Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027): comienza el año con una búsqueda de contención emocional y seguridad interna. En la mañana resulta favorable mantener rutinas suaves. La tarde fortalece vínculos basados en el cuidado mutuo. Por la noche, la calma ayuda a integrar emociones. El día aporta serenidad progresiva
- Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028): el primer día activa la mente con ideas nuevas y estímulos variados. Durante la mañana conviene priorizar para evitar dispersión. La tarde favorece intercambios creativos y livianos. En la noche, organizar pensamientos aporta claridad. El día deja sensación de dinamismo equilibrado
- Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029): este inicio de año invita a revisar exigencias personales con mayor flexibilidad. La mañana propone simplificar expectativas. En la tarde, ordenar pequeños detalles brinda alivio. La noche favorece el descanso mental. El día construye serenidad desde lo práctico
- Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030): el año comienza reforzando la coherencia entre lo que se piensa y se hace. Durante la mañana se clarifican compromisos personales. La tarde permite actuar con honestidad y firmeza. En la noche, una sensación de calma confirma elecciones recientes. El día fortalece la confianza interna
- Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019): este primer día del año propone bajar el ritmo y observar emociones con sinceridad. En la mañana conviene priorizar el descanso emocional. La tarde trae gestos simples que reconfortan. Al llegar la noche, se afianza una sensación de gratitud. El día inicia el año desde el equilibrio