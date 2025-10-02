ASTROLOGÍA CHINA: las predicciones de este viernes para los 12 signos en el día de la Serpiente de Madera.

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por la Serpiente de Madera Yin, marcando una jornada de reflexión, sutileza y visión estratégica dentro de la astrología china. Esta combinación ofrece calma y sabiduría para tomar decisiones con prudencia, favoreciendo en los signos la observación atenta antes de actuar. La energía del día invita a cuidar los detalles y a dar pasos firmes, evitando precipitación o exceso de confianza. Será beneficioso ocuparse de actividades intelectuales, espirituales y de planificación, mientras que no se recomienda involucrarse en discusiones innecesarias ni en tareas que demanden impulsividad. Un día ideal para fortalecer proyectos de largo plazo y nutrir la intuición.

horoscopo chino predicciones signos dia serpiente de madera 1 El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por la Serpiente de Madera Yin.