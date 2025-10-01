ASTROLOGÍA CHINA: las predicciones de este jueves para los 12 signos en el día del Dragón de Madera

El horóscopo chino revela a sus signos zodiacales que el día de hoy estará regido por el Dragón de Madera Yang, marcando una jornada de expansión, ambición y búsqueda de logros notables. En la astrología china, esta energía es símbolo de fuerza, visión y creatividad en los signos, amplificada por la naturaleza constructiva de la Madera. Se trata de un día en la que las iniciativas innovadoras, la planificación estratégica y la confianza en uno mismo encuentran gran respaldo. Sin embargo, el exceso de orgullo o la tendencia a imponer la propia visión podrían generar tensiones si no se cultiva la diplomacia. Actividades vinculadas con liderazgo, proyectos colectivos y avances personales serán especialmente favorables, mientras que la obstinación y la rigidez deberán evitarse.

