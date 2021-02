La festividad dura 15 días. Se celebra desde la víspero de año nuevo hasta la Fiesta de los Faroles. Cada año, en el horóscopo chino, está asociado a uno de los 12 animales del zodiaco. Este 2021 se despide el año de la rata para dar paso al año del búfalo de metal.

Este animal procedente del sudeste asiático, simboliza la prosperidad alcanzada a través de la fortaleza y el trabajo, mientras que la condición matérica que le asigna este año la tradición involucra la plata y el oro, asociados con la vejez, el otoño, el planeta Venus, el color blanco y el tiempo seco.

La Ruta del Año Nuevo Chino comenzó el 8 de febrero y terminará el 26. Carlos Lin, coorganizador de la Ruta del Año Nuevo Chino junto a la Embajada China en la Argentina precisó que "es un recorrido diseñado por las costumbres, los sabores y las tradiciones a través de exhibiciones, seminarios, entrevistas, notas, charlas y por supuesto shows con espectáculos, pasando por artes marciales y llegando a las Danzas del Dragón".

"Se recorren 12 estaciones, una por cada animal del horóscopo chino, cada una con un contenido determinado, especialmente pensado para ser un incentivo para disfrutar de la cultura china", recordó.

El calendario lunar es el que rige el año nuevo chino, que cae exactamente en la primera luna nueva después del 21 de diciembre. De ahí que las celebraciones en Argentina comenzaron el 8, cuatro días antes del 12, día exacto en que se inicia el nuevo año lunar chino, el año del Buey (o Búfalo) de Metal.

En China, las familias "festejan esta fiesta, la más importante de la cultura china, con cenas tradicionales, donde se intercambian buenos deseos y se visten con ropa nueva y donde el color rojo es el predominante de la celebración".

Predicciones y rituales para el año del búfalo

El horóscopo chino se rige por la rotación de la luna y está compuesto por 12 signos representados por los siguientes animales: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

Este 2021, según Ludovica Squirru Dari no va a ser un año fácil. "No viene un año diferente al anterior, vamos a vivir una continuidad de lo que empezó en el año de la rata, no se va a ir fácilmente la pandemia y vamos a tener que volver a lo que importa: la tierra, las familias, la solidaridad”.

Rituales y consejos para arrancar el año nuevo chino de la mejor manera:

Ludovica recomienda:

Si tenés deudas, pagalas.

Si estas peleado con alguien, acercate, hablá, pedí disculpas, tratá de reparar el vínculo.

Hacé una limpieza profunda de tu casa. A fondo, no dejes rincón sin repasar.

Arreglá las cosas rotas, vidrios, espejos, muebles.

Limpiá las energías de tu casa.

Cuidá tu salud.