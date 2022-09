Homenajes, recuerdos y un documental de Johana Chacón, a 10 años de su desaparición

El expediente reconstruyó que la menor fue estrangulada por Adrián Mariano Luque Ruarte en la finca Aragón, ubicada en el distrito de Tres de Mayo. Luego trasladó el cadáver hacia un tacho de 200 litros, lo introdujo y lo prendió fuego.

La investigación trató diversas aristas y hasta se dio intervención a la Justicia Federal por presunta trata de personas.

El comienzo del esclarecimiento fue cuando Beatriz, la hermana de la víctima fatal, confesó ante las autoridades que Luque cometió el hecho. La joven no había hablado antes porque continuaba viviendo en la finca del asesino en relación de preeminencia social y económica.

En noviembre de 2019 la Suprema Corte confirmó la condena a 32 años para Mariano Luque.

Sin grietas en el recuerdo de Johana Chacón

Dirigentes radicales y peronistas recordaron este domingo a Johana. También lo hizo la Dirección General de Escuelas. Además, muchos referentes que participaron de la lucha por el esclarecimiento del caso sumaron sus voces.

Desde la UCR se expresó la senadora provincial Claudia Najul: "Hoy es el Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana en memoria de la desaparición de Johana Chacón. Su caso y el de Soledad son emblemas de la lucha y la visibilización de la violencia de género y ayudaron a muchas otras mujeres a animarse a denunciar"

Por el peronismo, entre otros, dejaron sus mensajes las legisladoras nacionales Anabel Fernández Sagasti y Marisa Uceda. "Johana Chacón fue vista por última vez el 4 de septiembre de 2012. A 10 años de su desaparición seguimos exigiendo justicia por ella y por todas las que nos faltan", indicó la primera. "Desde el año 2014, cada 4 de septiembre conmemoramos el Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana, en memoria a la desaparición de Johana Chacón ocurrida en el 2012 en Lavalle. Por Johana y por todas las mujeres que nos faltan: #NiUnaMenos", señaló Uceda.

Por su parte, el abogado Fernando Peñaloza, querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación destacó en una entrevista con Unidiversidad: "Los casos de Johana y Soledad abrieron el camino para que se juzgue con perspectiva de género".

Un documental por Johana Chacón

Documental Johana Chacón.JPG Protagonistas del documental sobre Johana Chacón.

“En todos los rincones falta ella”, el documental por los 10 años sin Johana Chacón fue programado para ser estrenado este 4 de septiembre. Sus compañeros de la escuela primaria que hoy tienen 23 años, realizaron el trabajo audiovisual.

Está protagonizado por Evangelina Ramíres, Aldana Videla, Matías Chema Guardia, Mayra Farías, Dayana Méndez y Rú Antinori Piticchio. Fue realizado bajo la dirección de Débora Candito, con el guión de Adrián Biasiori y Rú Antinori Piticchio y la colaboración de Silvia Minoli y Ángeles Acosta.

Piticchio, guionista, actor y profesor de teatro dijo: "Hablar de Johana nos permite reflexionar sobre muchos temas: vulneración de derechos en la niñez, abuso sexual, desaparición, trata de personas, femicidio y la complicidad de los poderes del Estado en su ausencia de perspectiva de género, en sus vicios, en sus lentitudes y en su inoperancia. Pero también nos permite reflexionar sobre el poder de la organización de la comunidad educativa para buscar, llegar a la verdad, pedir y conseguir justicia y sostener la memoria. Ahondar en cómo las personas que somos parte de las escuelas podemos y debemos cambiar la realidad. Entender que es necesario frenar el mundo, una y mil veces, cuando nos atraviesa el horror".

Documental Johana Chacón1.JPG.jpeg Un momento de la filmación del documental sobre Johana Chacón.

Hubo una directora que organizó a docentes, quienes organizaron a estudiantes para lograr el objetivo más valioso de la pedagogía: salir a buscar a una estudiante porque a toda Mendoza nos falta una piba. Esto, ocurrió en una realidad dónde aún no existía una Ley Micaela, ni la figura de femicidio, mucho menos perspectiva de género u organizaciones indispensables de nuestro presente como lo es Ni Una Menos Hubo una directora que organizó a docentes, quienes organizaron a estudiantes para lograr el objetivo más valioso de la pedagogía: salir a buscar a una estudiante porque a toda Mendoza nos falta una piba. Esto, ocurrió en una realidad dónde aún no existía una Ley Micaela, ni la figura de femicidio, mucho menos perspectiva de género u organizaciones indispensables de nuestro presente como lo es Ni Una Menos

En todos los rincones falta ella, es una coproducción entre el taller de teatro, la productora Raíces Ancestrales y Canal Acequia TV. El estreno es por la pantalla del canal y puesto a disposición en YouTube. Además contiene una actividad para abordar, diseñada por la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo, para que las escuelas de la provincia puedan trabajar de forma integral la jornada del Día Provincial de la Construcción Colectiva de Conciencia Ciudadana.

Silvia Minoli, referente en la lucha por esclarecer el caso de Johana Chacón

La educación se construye. Silvia Minoli en su lugar en el mundo: la escuela de Tres de Mayo. Silvia Minoli, referente en la lucha por el esclarecimiento del caso Johana Chacón.

Silvia Minoli, ex directora de la Escuela Virgen del Rosario, docente jubilada y la principal luchadora para no olvidar a Johana le expresó a la periodista Ángeles Acosta: “La vida nos dispara balas invisibles pero dolorosas, invasivas y resulta que no son aisladas, son certeras y se multiplican despiadadamente. ¿Sólo algunos las vemos, las padecemos, las sufrimos? Tal vez sí. Probablemente si todos los funcionarios, los legisladores, los jueces, los policías, en fin, el Estado entero, sufriera pérdidas personales y dramáticas todo sería más justo y, tal vez, reversible".

"A 10 años de perder a Johana Chacón, 9 meses después de Soledad Olivera, siguen desapareciendo y matando impunemente. Años pasan para desenterrar los maquiavélicos secretos que rodean cada hecho. Días, meses, años sin saber qué pasó. ¿Dónde están esas niñas y mujeres que el patriarcado esconde? Diez años sin Johana Chacón, 10 años desde el día en que la mató Mariano Luque, que como tantos se sintió descubierto y poderoso, con derecho a quitar una vida, total nadie había descubierto su otro femicidio, sintiéndose dueño y señor de la vida ajena", sumó.

Cronología del caso Johana Chacón

4 de septiembre del 2012 : Johana Chacón se sube al colectivo, para ir a su escuela, en 3 e Mayo. Nunca regresa a la finca en la que vivía con su hermana Beatriz, Mariano Luque y otros familiares. Su hermana hace la denuncia.

: Johana Chacón se sube al colectivo, para ir a su escuela, en 3 e Mayo. Nunca regresa a la finca en la que vivía con su hermana Beatriz, Mariano Luque y otros familiares. Su hermana hace la denuncia. Marzo de 2013: se inicia la investigación.

se inicia la investigación. Otubre de 2013: La secretaría de Derechos Humanos de la Nación pide presentarse como querellante y, el fiscal Santiago Garay rechaza el pedido.

La secretaría de Derechos Humanos de la Nación pide presentarse como querellante y, el fiscal Santiago Garay rechaza el pedido. Febrero de 2014: La Provincia se presenta como querellante, se comienza a trabajar en la hipótesis de que el caso de la desaparición de Soledad Olivera -quien desapareció en noviembre del 2011- y el de Johana están vinculados. El nexo vinculante es Luque: Olivera era su pareja en el momento de la desaparición. Las hermanas de Olivera dijeron a la Justicia que el día que desapareció, iba a juntarse con él.

La Provincia se presenta como querellante, se comienza a trabajar en la hipótesis de que el caso de la desaparición de Soledad Olivera -quien desapareció en noviembre del 2011- y el de Johana están vinculados. El nexo vinculante es Luque: Olivera era su pareja en el momento de la desaparición. Las hermanas de Olivera dijeron a la Justicia que el día que desapareció, iba a juntarse con él. Marzo de 2014: Se presenta un pedido ante la Justicia Federal para que los casos Chacón y Olivera se investiguen como trata de personas.

Se presenta un pedido ante la Justicia Federal para que los casos Chacón y Olivera se investiguen como trata de personas. Agosto de 2014: La Justicia Federal inicia una investigación por ambos casos, encuadrándolos en posible trata de personas con fines de explotación sexual

La Justicia Federal inicia una investigación por ambos casos, encuadrándolos en posible Diciembre de 2014: el Gobierno Nacional se constituye como querellante. La secretaría de Derechos Humanos accede a la investigación

el Gobierno Nacional se constituye como querellante. La secretaría de Derechos Humanos accede a la investigación 8 de septiembre de 2015: La Segunda Cámara del Crimen absolvió a Mariano Luque por el beneficio de la duda por el caso Olivera. Sin embargo, se lo relaciona con la desaparición de Johana, principalmente, porque en el momento en el que la adolescente desaparece, Luque era la pareja de Beatriz, la hermana de Johana.

La Segunda Cámara del Crimen absolvió a Mariano Luque por el beneficio de la duda por el caso Olivera. Sin embargo, se lo relaciona con la desaparición de Johana, principalmente, porque en el momento en el que la adolescente desaparece, Luque era la pareja de Beatriz, la hermana de Johana. 6 de noviembre de 2015: Beatriz declara que Luque ahorcó, enterró y luego desenterró y quemó el cuerpo de Johana. El juez lo imputa por homicidio.

Beatriz declara que Luque ahorcó, enterró y luego desenterró y quemó el cuerpo de Johana. El juez lo imputa por homicidio. 6 de abril de 2016: La Justicia anula el juicio por Soledad Olivera. Lo considerao carente de perspectiva de género. Se ordena realizar un nuevo juicio.

La Justicia anula el juicio por Soledad Olivera. Lo considerao carente de perspectiva de género. Se ordena realizar un nuevo juicio. Mayo de 2016: Alejandra Mauricio, jueza de Garantías, niega la prisión preventiva para Mariano Luque. En agosto, la Cámara de Apelaciones contradice la decisión de Mauricio y ordenar detener a Luque.

Alejandra Mauricio, jueza de Garantías, niega la prisión preventiva para Mariano Luque. En agosto, la Cámara de Apelaciones contradice la decisión de Mauricio y ordenar detener a Luque. 1 de junio de 2017: Luque es condenado a 12 años de prisión por el caso de Soledad Olivera.

Luque es condenado a 12 años de prisión por el caso de Soledad Olivera. mariano luque.jpg Mariano Luque, condenado por la desaparición y muerte de Johana Chacón.

1 de septiembre de 2017: El caso Johana Chacón es elevado a juicio.

El caso Johana Chacón es elevado a juicio. 19 de septiembre de 2018: Comienza el juicio por Johana. Beatriz ratificó todo lo declarado.

Comienza el juicio por Johana. Beatriz ratificó todo lo declarado. Octubre de 2018: excavaciones en Tres de mayo. También se confirma que los restos óseos hallados en 2012, en la finca donde residía Johana con su familia y Luque, eran de un cuerpo humano.

excavaciones en Tres de mayo. También se confirma que los restos óseos hallados en 2012, en la finca donde residía Johana con su familia y Luque, eran de un cuerpo humano. 15 de noviembre de 2018: La defensa de Luque pide la absolución del acusado.

La defensa de Luque pide la absolución del acusado. 4 de diciembre de 2018: Luque es condenado a 24 años de prisión por la desaparición y muerte de Johana Chacón

a 24 años de prisión por la desaparición y muerte de Johana Chacón 13 de octubre d 2020: Mariano Luque pide prisión domiciliaria. Se la negaron.

Fuentes: archivo Diario UNO y la periodista Ángeles Acosta.

