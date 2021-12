Guaymallén reconoció a más "Cultores del Trabajo" en los festejos de Vendimia

La decisión de la comuna fue resistida por la Coreguay (Comisión de Reinas de mandato cumplido de Guaymallén) que con el apoyo de vecinos y de organizaciones civiles y sociales hizo una Fiesta de la Vendimia paralela, que tuvo lugar en Maipú, en la que fue ungida reina Julieta Lonigro, de Los Corralitos, conocida desde entonces como la "reina rebelde".

No obstante, esta reina rebelde no podrá participar de la elección de la Reina Nacional de la Vendimia, precisamente por no tener el reconocimiento del municipio. Por ello es que la Coreguay planea iniciar una acción judicial para que se habilite la posibilidad de que Julieta compita por el cetro vendimial.

Guaymallén siguió sumando "Cultores del Trabajo"

Paseo Sinfónico (2) (1).jpg Periodistas destacados de Guaymallén: Sara González, Victoria González, Dory de Andreoni, Norma Abdo y Felipe Acevedo.

El municipio brindó un homenaje a la trayectoria y la labor periodística de Felipe Acevedo, Norma Abdo, Victoria González, Dory de Andreoni y Sara González. Sobre el escenario del Parque Unimev, fueron galardonados con la escultura "Brotes" de Gabriela Romero, licenciada en Artes Visuales. Se trata de una obra en cerámica, inspirada en el poema “Ser árbol con alas” de Pablo Neruda.

"Cultores del trabajo" es un sello original del ciclo Vendimia que busca poner en valor a aquellas personas que han aportado su labor y compromiso por el bien social de Guaymallén. Justamente, reflejan la cultura del trabajo, el esfuerzo, la solidaridad y la dedicación a la comunidad.

Lo mejor de la música clásica se vivió en el Parque Unimev

La grilla artística de la celebración en el barrio Unimev abrió con el Cuarteto Alameda, dedicado a interpretar y difundir música de cámara para flauta y cuerdas. Está formado por Irina Gruszka, Valentina Spina, Jeli Sara Herrera Pimentel y Juan Geredus.

Paseo Sinfónico (38) (1).jpg

Seguidamente, se presentó el Ensamble Lírico de la soprano Jimena Semiz, la mezzosoprano Gloria López, el tenor Mariano Leotta y el barítono Rubén Caparotta. Cantaron junto al pianista Emanuel Fernández e Igor Lara (violín), Roger Campos (violín), Mauro Marquet (viola) y Matías Pelli (violoncello).

Más tarde. llegó el turno del Cuarteto Ludwig, fundado en 1999 y compuesto por Mauricio Milani en chelo, Lila Sbaco en viola, y Fernando Velázquez y Miguel Ángel Cotignola en violines.

Al término de esta gran puesta en escena, el entusiasmo del público recibió a la Orquesta Filarmónica de Mendoza, bajo la batuta magistral de César Iván Lara, para poner broche de oro. Con una interpretación soberbia, la agrupación brindó un extenso y reconocido repertorio, que contó con la participación de cuatro concertistas: Griselda López Zalba (soprano), Marcelo Zelada (tenor), Mariana Rodríguez Rial (soprano) y Fernando Lazari (barítono).