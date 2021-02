El Tomba visitará este sábado a Aldosivi de Mar del Plata, del ánimo del plantel el DT contó: "Se habló mucho con los muchachos, habló el psicólogo del club y después del partido con Aldosivi vendrá un especialista para hablar sobre estos temas porque realmente es muy difícil, yo los entiendo a los muchachos".

Y agregó: "También es difícil para nosotros que estuvimos con Santiago (García) en nuestra primera etapa en el club. Por todo el aprecio que le tuvimos y en lo personal fue un cariño muy estrecho, casi de amistad. Duele y mucho lo que sucedió, no es algo que pase así nomás y dolerá por mucho tiempo".

Tomba horizontal.jpg

"Hay que seguir, se renuevan las esperanzas porque comienza un nuevo torneo y los muchachos están bien, obviamente fue un golpe durísimo para todos, pero más allá de todo eso han hecho una buena semana de trabajo", remarcó el Gallego.

Respecto a la situación que vivía el Morro García cuando el DT asumió, que entrenaba separado del plantel por diferencias con el presidente José Mansur, opinó: "No creo que sea lo mejor entrenar aparte, yo lo pienso y lo sigo sosteniendo porque quizás uno se siente marginado. Obviamente estamos hablando después de todo esto y a mi me va seguir doliendo y mucho".

Morro-Garcia.jpg

Sebastián Méndez recordó la última charla que mantuvo con el uruguayo. "Vuelvo a repetirlo, nuestra relación con Santiago era muy cercana, la última charla profunda que tuve con él fue cuando asumimos. Me reservo la charla y fue en un tono muy ameno y amistoso, el Morro era eso, un tipo muy alegre".

Y, con mucho dolor, siguió: "La verdad que su ausencia para mi será imposible de llenar, más allá de que habíamos hablado que tenida salida y él me manifestó que se quería ir. Desde lo personal el dolor siempre va a quedar, siempre".

Sebastian-Mendez-Godoy-Cruz1.jpg

Por otro lado, el entrenador de Godoy Cruz hizo un profundo análisis desde el lugar que ocupa como DT para empezar a involucrarse en situaciones como las que atravesaba el Morro, de profunda depresión.

"Hay que empezar a mirar al lado, pensar y fijarnos como esta el otro. Lo hablamos con el grupo, tuvimos una charla extensa al principio de semana con toda la gente del club, no solo del plantel. Hay que tratar de mirar para el costado y detectar cuando alguien no está bien, de empatizar con el otro, estar pendientes de lo que le pasa a cada uno. No solamente a los jugadores, sino a todos porque somo seres humanos que pasamos por momentos buenos y malos, más allá de que uno juego o no juegue", dijo.

Y por último habló de la presión que sufren los futbolistas dentro de una ambiente de mucha presión.

"El ser jugador de fútbol es muy difícil porque hay un montón de factores, a veces la gente piensa que los futbolistas ganan dinero fácil, tienen una vida más holgada y simple por el mero hecho de jugar al fútbol. La realidad no es así. Algunas veces es difícil pedir ayuda porque siempre está a la vista que si el jugador pide ayuda es un signo de debilidad, eso hay que desterrarlo un poco. Más allá de todo con nosotros entrenan personas que después juegan al fútbol, si lo vemos de esa manera seguro todo va ir mucho mejor y sino será muy complicado. El jugador de fútbol es un ser humano, no una herramienta", cerró.