El Morro García fue muy castigado por Mansur

Morro Garcia horizontal dos.jpg

Mansur continuó hablando del Morro y lo siguió criticando: "Hablé muchas veces con él y nunca lo hice solo, siempre con alguien lado. Es una pena, me hubiera gustado que se fuera por la puerta grande del club, pero no hizo nada para eso. Santiago García está afuera de Godoy Cruz, lo tenemos que negociar, no es nada malo cumplir un ciclo, por más que quiera estar. No está a la altura para estar en un plantel que hoy Godoy Cruz necesita y las obligaciones que tiene el club".

Mansur agregó: "Hay una falta de profesionalismo en muchos jugadores y de manera significativa. Hay futbolistas que al gimnasio no lo pisan ni por error. Hay jugadores que se matan solos en el gimnasio y hay otros que no van nunca al gimnasio. A algunos se los pesa y están en su medida, y otros no".

Con respecto al crítico momento del equipo, dijo: "Hemos pasado por situaciones peores. Cuando llegamos al club estábamos descendidos y lo pudimos revertir en la última fecha. Hoy, esta situación la vamos a revertir. El cachetazo fue muy duro ante Racing y teníamos la ilusión de que podíamos salir adelante con Diego Martínez. Vamos a salir a flote y vamos acomodar esta situación".

El presidente del Expreso contó que se irán varios jugadores: "Hace falta traer más jugadores de experiencia y hay futbolistas que tienen que irse, que no han respondido. Es un cambio que vamos hacer con el nuevo entrenador. Nos faltó generar un buen ambiente en el vestuario y hemos fallado en tener bien armado el camarín".

José Mansur horizontal.jpg

El enojo de los hinchas

Mansur se refirió a los insultos de los simpatizantes, que quieren que se vaya del club. Sobre esta situación dijo: "Los entiendo a los simpatizantes de Godoy Cruz, hasta mis hijos se me enojan. Tienen su derecho a estar enojado. Lo único que puedo hacer es sacar esto adelante. Siempre hemos tenido la cabeza puesta en Godoy Cruz y a veces he cometido errores. Lo único que quiero es sacar al club adelante, acá estamos todos unidos".