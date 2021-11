Ruggeri cargó con todo contra Riquelme por el episodio del micro

"Yo no me hubiera bajado, es una vergüenza lo que hizo, un papelón. Nunca vi una cosa así. Y dicen que es inteligente... Inteligente es Francescoli. Dijo 'el técnico es Gallardo' y listo. Eso es ser inteligente", dijo Ruggeri en ESPN.

"Esto no está bien para la profesión, no está bien. Más allá de que fue un mostro. Como jugador, está allá arriba. Como tipo... estoy defraudado total. Menos mal, gracias a Dios que no fuimos compañeros. No me gusta tener un compañero así. Más allá de que te podía hacer ganar un partido, no me interesaba. ¿Tener un jugador así? no. A mí no me representa", añadió.

"Es una vergüenza. Porque si yo estoy caliente en la tribuna porque mi equipo no está haciendo nada, les pagamos una fortuna, los tenemos al día y están tan mal en la cancha, yo bajo caliente al vestuario y los espero ahí", expresó.

El Cabezón expresó que Román no hubiera tolerado este tipo de actitudes cuando era jugador. "Riquelme lo hubiese sacado cagando del micro. Entre nosotros que somos jugadores de fútbol no se hacen esas cosas. Somos jugadores de fútbol, déjense de romper las pelotas los del Consejo. Déjense de romper las pelotas, seguimos siendo jugadores de fútbol, hagan las cosas bien. ¿Qué es esto de mandarse en cana?", enfatizó.

"Son cosas que no pueden pasar, que si nos pasaban a nosotros nos daba bronca. Nosotros en River bajamos a los directivos del micro. Íbamos a jugar un partido, subieron los directivos y les dijimos: 'Estamos por jugar un partido, bájense y váyanse en los coches'. Chau. Que se hagan fuertes los jugadores, si después los van a echar a la mierda tengan contrato o no", cerró.