Rodolfo Romero y sus emociones por firmar su primer contrato

Y agregó: "Cuando me llamaron estaba comiendo un asado con mi familia y cuando me dijeron que iba a firmar pegué un grito, me puse a llorar y decía lo logré, lo logré. Ahora el sueño es algún día es poder debutar en el plantel profesional".

El guardametas habló de sus sentimientos hacia los colores del Globo: "No hay nada más lindo que firmar un contrato en el club que soy hincha. Desde chico que voy a la cancha y alentaba desde la tribuna. Y ahora tener esta posibilidad es algo único y estoy muy agradecido a los dirigentes".

Respecto a sus virtudes, Romero se autodefinió como un golero potente y que le gusta salir mucho. "Soy un arquero que tiene mucha potencia, soy muy salidor y confío en mis condiciones. He aprendido muchos con los arqueros que han pasado por Huracán", comentó.

"Hoy estoy con Emanuel Bilbao que tiene una importante trayectoria y el Pipi Silva. El Pochi Basabe es un grande que me apoyó siempre". Crecí mucho cuando compartí el plantel con Gonzalo Gómez, Franco Agüero que me marcó muchísmo", cerró.

Sus inicios fueron de delantero

El jugador contó que llegó a Huracán Las Heras a los 14 años y jugaba de delantero. "Un día faltó el arquero y ocupé el arco, luego arrancó toda esta locura".

"Hugo Maure me dirigió y me marcó, me ponía medio tiempo de arquero y el otro de nueve. Es un crack".

"Me acuerdo que a principios del 2019 fui a ver la cuarta de Huracán y faltaban jugadores. Me dijo el entrenador si quería ir al banco, se lesionó Nicolás Barrionuevo, me tocó entrar y la primera que toque la mande adentro, tengo la suerte de convertir goles", recordó.

Después agregó: "A los 17 años me subieron al plantel y ascendimos al Federal A, estaba de tercer arquero. Me fui a jugar al Chaco. estuve jugando en la Consulta y volví a Huracán Las Heras".