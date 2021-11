Seguilo en vivo por Radio Nihuil

El recibimiento, digno de las grandes ocasiones, y el emotivo homenaje previo a Diego Maradona con los jugadores de ambos equipos formando el número 10 precedieron el inicio del partido.

river-racing-2 (1).jpg River y Racing homenajearon a Maradona a un año de su muerte

El inicio fue intenso porque Racing tuvo protagonismo y salió a atacar ante un River que se fue acomodando de a poco y también tuvo su chance de abrir el marcador.

El juego no fue bueno porque el local intentó controlar la pelota pero no pudo y el visitante presionó pero no supo generar peligro cuando tuvo la pelota.

De a poco, River fue inclinando el partido hacia el área rival y a inquietar a Gabriel Arias, sobre todo cuando la pelota fue bien manejada por Enzo Fernández, quien asistió a Palavecino para que marque el 1 a 0.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1464038041916424199 ¡¡GOOOOOL DE RIVER!! A los 32' PT, Palavecino anota el 1-0 ante Racing en el clásico y explota el Monumental. ¿Será el del título? pic.twitter.com/GLjLabA9yn — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2021

Como era de esperar, el gol jugó en lo anímico y el equipo de Marcelo Gallardo dispuso de un par de situaciones claras para aumentar la diferencia.

El segundo tanto llegó en el arranque del complemento y lo hizo, como no podía ser de otra manera, Julián Álvarez.

https://twitter.com/SC_ESPN/status/1464046683751424005 ¡NO PODÍA FALTAR ÉL! Gol de Álvarez en el comienzo del ST y River que se pone 2-0 ante Racing en el Monumental. ¡LA PASTA DEL CAMPEÓN! pic.twitter.com/NJTUnH4TvN — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2021

25-11-2021_ciudad_de_buenos_aires_julian (1).jpg Julián Álvarez, la figura de River, marcó su 17mo. gol en el torneo

A partir del 2 a 0 fue todo una fiesta de River y solo era cuestión de ver cuántos goles más llegarían. Por eso no extrañó que a los 21' llegue el 3 a 0 anotado por Brian Romero.

Formaciones

River Plate: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Javier Pinola y David Martínez; Santiago Simón, Leonardo Ponzio y Enzo Fernández; Agustín Palavecino; Julián Álvarez y Braian Romero. DT: Marcelo Gallardo.

Racing Club: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Iván Pillud, Nery Domínguez, Mauricio Martínez y Fernando Prado; Tomás Chancalay, Aníbal Moreno y Carlos Alcaraz; Enzo Copetti y Javier Correa. DT: Fernando Gago.

Goles: PT: 31' Palavecino (R). ST: 2' Álvarez (R); 21' Romero (R).

Cambios: ST: López, Miranda y Orban por Chancalay, Moreno y F. Domínguez (RC).

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: River Plate.