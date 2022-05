Rafael Giardini y su opinión sobre la rebaja de la pena a Huracán Las Heras

Rafael Giardini dos.jpg Rafael Giardini con el cuerpo técnico que conduce Matías Minich. Foto: gentileza Prensa Huracán Las Heras

El titular del Globo en una charla que mantuvo con Ovación, sostuvo: "Nosotros siempre reconocimos la dimensión de lo que sucedió, también hay que entender que es un hecho que se originó afuera del estadio. Realmente no hemos sido cómplices de nadie, y presentamos la defensa para que no nos perjudicaran con los 15 puntos que nos sacaron".

Luego añadió: "Estoy convencido que el club no se merecía ese descuento de puntos, no fue una responsabilidad del dirigente, que dos facciones tuvieran un problema y nos hagan desaparecer del mapa con los 15 puntos que nos habían descontado".

►TE PUEDE INTERESAR: La lista de Scaloni para enfrentar a Italia: los jugadores que se quedaron afuera

huracan-las-heras.jpg El plantel de Huracán Las Heras se prepara para jugar este domingo en FADEP ante Círculo Deportivo Otamendi. Foto: gentileza Prensa Huracán Las Heras

"Vivimos en una sociedad violenta, vivimos un montón de problemas, pasan en la mayoría de las canchas, nosotros lo único que queremos después de este fallo es no cometer más errores. Y de la única forma que seamos creíbles es que todos entendamos que tengamos un buen comportamiento", reveló.

►TE PUEDE INTERESAR: Favio Orsi y Sergio Gómez tienen la meta de mantener a Godoy Cruz en Primera

Giardini pidió que se hagan socios

El dirigente continuó diciendo: "Lo único con lo que voy a mantenerme firme es que solamente podrán ingresar los socios cuando podamos recibir gente. Que la gente de Huracán Las Heras le demuestre al país que se puede hacer socio, que nos pongamos de pie lo más rápido posible y tratar de no generar ninguna polémica. Sabemos que fue un hecho lamentable y que los dirigentes no podemos darle solución cuando hay un enfrentamiento afuera del estadio".

Ferro de General Pico.JPG El irónico tweet de Ferro de Pico sobre la devolución de puntos a Huracán Las Heras. Foto: Gentileza Ferro de General Pico

Rafael Giardini no le esquivó la pregunta cuando se le consultó que Ferro de General Pico estaba molesto con la reconsideración del fallo y publicó un irónico Tuit en su pagina oficial. Sobre esta situación no quiso polemizar y opinó: "Siempre le voy a pedir disculpas a Ferro por el momento feo que pasaron tanto ellos como nosotros. Nunca voy a dejar de reconocer que fue una cosa que no es normal y cada uno tiene el derecho de escribir de lo que crea conveniente. Sabemos que en la redes sociales por lo que me cuentan que hay un poco malestar y nos siguen tratando como negros de mierda, que hay que ponernos una bomba, no quiero polemizar con nadie y voy a seguir trabajando en mi club, como siempre lo he hecho".