Rafael Giardini se aleja ante la posible salida de Juncos

Giardini dialogó con Ovación 90 (Radio Nihuil) y contó que se va por "una fatiga pronunciada, es un desgaste bastante grande. Llevo 8 años y si bien el club no tiene problemas serios, existen todos los días diferencias con distintos puntos de vista y estas cosas van afectando".

Sin embargo en la continuidad de su relato, afirmó que todo es por la posible salida de Juncos a Gimnasia y Esgrima.

"Cuando uno nota que dentro de los pares no coincidimos en muchas cosas, debe ser uno. Ha sido muy arduo todo el trabajo que hemos hecho y se hace complicado todo. Y lo de (Joan) Juncos rebalsó el vaso de agua", contó.

Y agregó: "Hay puntos de vistas que se tienen que respetar. Si a lo mejor somos 10 dirigentes y no sé si siete, o seis o dos o uno son los que quieren negociar a Juncos, de la manera que lo quieren hacer, tengo que aceptar lo que dice la mayoría, pero no lo comparto para nada y es otro de los motivos".

Juncos HOrizontal.jpg

"Estoy agradecido de todos los dirigentes que me han acompañado, pero hoy evidentemente nos está pasando algo raro porque nos criticamos por todo y todo nos molesta", reveló sobre el momento que viven con sus pares de la comisión directiva.

"Cuando me entero de la venta de Juncos eso no me cuadra para nada y se lo hice saber al vicepresidente (Dante Ponce), con quién me une una amistad. Para mi Juncos es el mejor jugador que tiene la categoría de mitad de cancha para adelante. Entonces si estamos pensando en volver a pelear el ascenso y al mejor jugador que tenemos lo vamos a ceder, me parece un despropósito", siguió con sus argumentos.

Al Ratón Giardini se lo escuchó dolido por toda esta situación y reveló que hay un contrato firmado y que piden la mitad de la cláusula de salida del delantero.

"Acá hay un contrato que se le hizo por un año y medio (desde agosto 2019 a diciembre 2021) con una cláusula que fue propuesta por él. Ni si quiera pedimos el 100% de la cláusula, queremos la mitad para que se vaya y nosotros podamos hacer con ese dinero obras en la sede", dijo.

"El año pasado nos criticaron porque no les hicimos cláusulas de salida a Juncos y a Mazzola, y ahora que las hacemos no las vamos a poner en ejecución. Aparte Juncos se queda en el club con un sueldo acorde al Federal A y a la Primera Nacional", argumentó.

"No estoy para aguantar estas cosas, les hice saber que voy a respetar la decisión de la mayoría, pero si lo quieren ceder Rafael Giardini no va a firmar el pase. Lo hará el vicepresidente porque los estatutos los permiten, pero yo no voy a ceder en esa negociación", sentenció.

Rafael Giardini horizontal.jpg

Igualmente Rafael Giardini dejó una puerta abierta a su continuidad como máximo dirigente de Huracán Las Heras al asegurar que si Juncos no se va, él se queda.

"Yo me quedo en la presidencia y el fútbol va a seguir siendo manejado por el vicepresidente, que bastante bien lo hizo el torneo pasado. Yo no tengo problemas con sus decisiones, pero con lo de Juncos no. Como hincha de Huracán Las Heras no quiero que se vaya", comentó con firmeza.

Y añadió: "Hicimos un gran esfuerzo para tenerlo, no hay delantero como él en el Federal A".

Respecto a la posición del atacante contó: "Él ya nos manifestó que se quiere ir, y respeto su decisión. Pero también quiero que se respeten los contratos. Y si lo pierdo que sea por el valor del contrato".

"Huracán Las Heras está bien, estamos tratando de retener a la mayoría del plantel para pelear por el ascenso. Queremos darle una continuidad a un equipo", dijo pensando en el armado del equipo para el próximo torneo del Federal A.

"Huracán es mi vida, no voy a ceder", cerró Giardini.