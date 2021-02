Rafael Giardini se despidió de Huracán Las Heras

giardini1

La carta abierta de Rafael Giardini:

"Estimados socios, hinchas y colaboradores de nuestro querido club. A través del Departamento de Prensa, quiero hacerles llegar a todos la realidad y estado de nuestra institución. Fue un año muy duro y difícil para todos, con el final de este último torneo tengo sensaciones muy distintas. En primer lugar no pudimos lograr el tan ansiado ascenso lo cual en lo personal fue una gran frustración por la inmensa ilusión que teníamos todos los hinchas de Huracán. Segundo, se logró un gran triunfo en Copa Argentina ante Arsenal de Sarandí, equipo que milita en la máxima categoría del futbol argentino, y esto fue una alegría enorme.

Quiero comentarles que a pesar de todas las vicisitudes, la economía de nuestro club está ordenada y con buen saldo a favor, para poder seguir soñando con un club mejor. Dejaremos los sueldos de los jugadores al día, hasta el 31 de enero, cumplir con los contratos de alquileres, como así también con otras obligaciones, para que los nuevos dirigentes tengan tranquilidad y mejor desempeño.

Tengo la necesidad de agradecerles a todos y todas, mis pares de comisión directiva, por el inmenso apoyo que he recibido en estos 8 años de gestión, y haber entregado lo mejor de cada uno. A los hinchas, socios y amigos de nuestra institución, decirles nada más que muchas gracias por el aporte que hizo cada uno y seguirán haciendo. Sé que me faltaron muchas cosas más, pero no tengo duda que lo intenté y di lo mejor de mí. Les dejo un abrazo gigante y nuevamente gracias".