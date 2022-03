Por dónde ver River vs. Boca en el Monumental

river-boca.jpg A sala llena, River y Boca se roban toda la atención este fin de semana.

El DT de River Marcelo Gallardo viene ensayando el mismo equipo que goleó a Gimnasia y Esgrima el domingo pasado. El probable once que el Muñeco pararía ante Boca, sería: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Esequiel Barco; Julián Álvarez.

Por otro lago, Sebastián Battaglia no ha definido y no mostró en las prácticas un equipo titular inamovible. Los once jugadores xeneizes para jugar ante el Millonario en el Monumental, y que vienen de derrotar 1-0 a Estudiantes en La Plata, serían: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina, Pol Fernández; Sebastián Villa, Óscar Romero o Aaron Molinas (alternaron), Juan Ramírez; Luis Vázquez o Darío Benedetto (alternaron).

Luego del Superclásico en la cancha millonario, River Plate se medirá ante Defensa y Justicia, en Florencio Varela. Boca, por su parte, recibirá a Arsenal de Sarandí en la Bombonera.

Ambos duelos corresponden a la 8ª fecha de la Copa de la Liga Profesional.