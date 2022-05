Luca Marcogiuseppe, el técnico que hace soñar a los hinchas de Gimnasia y Esgrima

Luca Marcogiuseppe Gimnasia y Esgrima uno.jpg Luca Marcogiuseppe levantó al Lobo y lo ha metido en el torneo Reducido, está séptimo. Foto: Martín Pravata (UNO)

Marcogiuseppe se mostró abierto y contó su trayectoria como entrenador, su idolatría hacia Marcelo Bielsa y cómo vive su estadía en el Lobo, donde está haciendo una gran campaña. Su equipo tras el triunfo por 2 a 0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Víctor Legrotaglie está sexto en el torneo de la Primera Nacional.

El entrenador, que tiene un perfil bajo, habló sobre lo que siente de ser el conductor del Lobo y admitió: "En lo profesional, lo tomo con mucha responsabilidad, con un fuerte compromiso de estar al frente de Gimnasia y Esgrima. El objetivo que nos trazamos es primero ingresar a la zona del Reducido, mantenernos, y si al final del torneo nos mantenemos en los primeros lugares nos podemos trazar un objetivo más importante, pretendemos ser un equipo competitivo, confiable y que pueda dar pelea".

Luca Marcogiuseppe gimnasia y Esgrima dos.jpg El DT es un admirador de Marcelo Bielsa, dijo que el Loco es el mejor de todos. Foto: Martin Pravata (UNO)

A hora de analizarse aseguró: "No me considero un entrenador obsesivo, sí que le dedica muchas horas al trabajo, porque entiendo que es una profesión que demanda mucho tiempo, el descanso de un entrenador lo tiene cuando el torneo termina; le dedico mucho tiempo a esta profesión con una gran seriedad".

"Me considero más un entrenador que un director técnico, me gusta mucho el campo de juego, el entrenamiento en sí mismo, mejorar y potenciar al jugador. He trabajado como segundo entrenador, en divisiones formativas, he coordinado inferiores, soy licenciado en educación física, fui analista de videos. Lo que soy es a partir de toda la experiencia que he tenido y los roles que he desempeñado en el fútbol profesional, como formativo".

Luca Marcogiuseppe integró distintos cuerpos técnicos, con Pedro Troglio, Leonardo Madelón y Ricardo La Volpe. "Soy un entrenador que tiene mucho por aprender, todos los técnicos que tuve me dejaron una enseñanza, aprendo mucho del jugador, del juego, de la diferentes competencias y distintos roles que cumplí dentro del fútbol, tanto profesional y fútbol formativo".

Su aprendizaje de Marcelo Bielsa

Luca Marcogiuseppe siente mucha admiración por Marcelo Bielsa, fue su ayudante de campo en el Athletic Bilbao. "Estoy eternamente agradecido a Marcelo Bielsa, siempre me voy a considerar en deuda con él. Fue una gran experiencia y un año muy significativo para mí. Es el mejor, tiene un método propio y tomo lo que aprendí con él. Fue un año muy intenso cuando trabajé con él. Llegamos a las finales de la Europa League y de la Copa del Rey, definiciones que se perdieron con Atlético Madrid y Barcelona".

Marcogiuseppe gimnasia y esgrima.jpg Luca Marcogiseppe le dedica muchas horas al fútbol, ama su profesión. Foto: Martín Pravata (UNO)

Su intimidad

"Cuando me encuentro en competencia, estoy en un proyecto y asumo un compromiso me cuesta salirme del libreto de lo que es el fútbol, mas allá que las 24 horas no pasan por el fútbol, trato de desconectarme con alguna actividad física. Trato de refugiarme con la familia en Entre Ríos, cuando los puedo ver", culminó.