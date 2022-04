Lewandowski y su mensaje tras conocer que enfrentará a Argentina en el Mundial de Qatar

Te puede interesar: Este es el fixture del Mundial de Qatar 2022 con los horarios de todos los partidos

Sin dudas que el duelo entre estos dos seleccionados, que cerrarán la fase de grupos en el tercer enfrentamiento de cada uno en la instancia, será el plato fuerte en los primeros partidos de la cita ecuménica.

Tras realizarse el sorteo de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 en Doha, Robert Lewandowski utilizó su cuenta de Twitter para expresarse.

lewandowski-messi2.jpg Messi y Lewandowski, los máximos referentes del Argentina y Polonia.

Qué dijo Lewandowski tras el sorteo del Mundial de Qatar 2022

El delantero de Polonia Robert Lewandowski aseguró: “¡Argentina, Arabia Saudita, México! Nos vemos en noviembre. No puedo esperar”.

La estrella polaca, que además brilla en el Bayern Munich alemán, no quiso dejar pasar la oportunidad para sorprender a sus seguidores y mostrarle al mundo lo entusiasmado que está con el Mundial de Qatar 2022.

lewandowski.jpg Lewandoswki y su mensaje en Twitter tras el sorteo del Mundial de Qatar 2022.

La enemistad entre Lewandowski y Messi

En la no muy lejana entrega del Balón de Oro y The Best, la rivalidad entre Robert Lewandowski y Lionel Messi se acentuó.

Fue el polaco el que puso el grito en el cielo y realizó muchas declaraciones picantes, al ver cómo los organizadores premiaron a Lionel Messi, figura del París Saint Germain (PSG).

Lewandowski venía de tener una increíble temporada con el Bayern Munich y había conseguido varios logros a nivel individual.

“Yo voté a Messi porque aprecio lo que hizo. Messi dijo que me votaría para el Balón de Oro, pero no, me votó por The Best. Es su decisión, pero de todos modos, yo gané el premio, así que me resultó más fácil aceptarlo”, expresó en su momento Lewandowski. “Me gustaría que su declaración fuera honesta, no solo palabras vacías; Hubo tristeza, no tengo nada que esconder, quería ganar el premio”, había asegurado el polaco.