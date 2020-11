Leonel González se ilusiona con el debut del Tomba

Aseguró: "Se terminó la larga espera y ya queda poco para jugar ante Rosario Central. Es muy lindo regresar a Rosario en este debut que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Es muy lindo volver a concentrar y salir a la cancha a jugar un partido oficial".

Con respecto a su pasado en Newell's Old Boys y el encuentro ante el Canalla, el clásico rival de la Lepra rosarina, dijo: "No lo tomo como un partido especial por haber jugado en Newell's Old Boys. Hoy me toca defender la camiseta del Tomba y hay que dejar todo lo que tenemos en cada partido".

A la hora del hablar del encuentro ante Central, afirmó: "Me imagino un partido muy intenso, vamos a intentar hacer nuestro juego para poder conseguir un resultado positivo. Ellos tienen un buen equipo".

Sobre la preparación que ha tenido el Tomba, el defensor reconoció: "Fue una pretemporada larga, donde nos pudimos conocer bastante. Intentamos tener el funcionamiento que pretende el entrenador, estamos preparados para este debut y esperemos que sea de la mejor manera".

Sus sensaciones al jugar sin público

"La verdad que repercute un poco, estamos acostumbrados a jugar con el aliento de la gente. Cuando entremos a la cancha nos olvidamos de todo y solamente pensamos en ganar", admitió.

La motivación de enfrentar a River Plate

Godoy Cruz integra la zona 3 con Rosario Central, Banfield y River Plate. Luego se refirió al choque con el equipo millonario. "Es una motivación para cualquier futbolista jugar frente al River de Marcelo Gallardo. Va ser algo muy lindo poder enfrentarlo", afirmó.

El Tomba se entrenó en Rosario

La delegación de Godoy Cruz llegó este domingo por la mañana a la ciudad de Rosario y realizó una práctica liviana en el predio de Newell's Old Boys, previo al debut de este lunes a las 21.15 en el Gigante de Arroyito ante Rosario Central.

