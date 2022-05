La Selección argentina y un viaje a la intimidad, donde están prohibidos los celulares

►TE PUEDE INTERESAR: Argentina vs. Italia: Donnarumma quiere ganar sí o sí la Finalissima

Los jugadores, compañeros casi inseparables y amigos, brillan en el Tottenham de Inglaterra y Ajax de Países Bajos.

cuti-romero-licha-martinez1.jpg El Cuti Romero y el Licha Martínez, durante la práctica de la Selección argentina en Bilbao.

En una entrevista con el diario Clarín, el Cuti Romero y el Licha Martínez dieron a conocer aspectos que no muchos conocían, puertas adentro de la Selección argentina.

La Selección argentina y la intimidad

Lisandro Martínez, entre varios conceptos, contó cómo es el día a día cada vez que la Selección concentra.

“No nos vemos muy seguido así que cuando estamos acá juntos lo aprovechamos al máximo. Nos ponemos a jugar al truco, a tomar mate. Pero yo creo que así son todos en este grupo. Después de irnos se mantiene la relación, se llaman por teléfono. La mayoría son todos amigos. Cuando uno está con el celular al toque el otro se lo saca: 'Ey, ¿qué hacés con el celular? Dale'. 'No, pará que le estoy mandando a mi mujer'. 'Bueno mandá un mensajito y listo'. Nos cagamos a pedos así para desconectar un poco. Estamos todo el tiempo conectados. También con el tema de las redes sociales. Hay que descomprimir, es bueno”.

cuti-romero-licha-martinez.jpg El Cuti Romero y Licha Martínez, referentes de la nueva camada de defensores de la Selección argentina. Foto: gentileza Rafael Mario Quinteros (Clarín).

A su vez, el Cuti Romero agrega más datos que no dejan de sorprender. “Cuando venimos acá se disfruta y nos ponemos al día. La tele ni se prende y la Play no se usa. Charlamos. Yo digo que soy un privilegiado desde que llegué a la Selección. Haber caído en un grupo no solamente de jugadores sino de personas... Como jugadores conocía a la mayoría por verlos en la tele y ver lo que hacen en sus clubes, pero desde que llegué el grupo me ha recibido muy bien. Conocía a dos o tres de mi generación y después a nadie más. Y todos me hicieron sentir desde el primer día como si estuviese hace tiempo y eso marca la clase de persona que son. Se ha creado un grupo tan lindo que se disfruta cuando se viene a la Selección”, afirmó.