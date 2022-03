Koeman se refirió a la salida de Messi de Barcelona y explotó todo

Messi-Koeman.jpg

También se quejó que no tuvo apoyo de la actual dirigencia blaugrana. "El presidente anterior, Bartomeu, me ofreció un contrato de un año porque al año siguiente se elegiría a un nuevo presidente. Me negué, no me iba a ir de la selección de Países Bajos por un compromiso tan incierto y tan corto, así que me ofrecieron dos años, pero Laporta quiso deshacerse de mí de todos modos, porque él no fue quien me nombró", disparó.

"Simplemente no era el técnico de Laporta, tuve ese sentimiento desde la primera vez que hablé con él, después de que ganó las elecciones. No hicimos click, no tenía el apoyo necesario desde arriba", añadió ofuscado.

"No me dieron el tiempo que le dieron al nuevo entrenador, Xavi. Todavía lo encuentro doloroso. Estaba lidiando con muchas lesiones en el equipo", expresó.

Por último, admitió que con Xavi el Barsa está mejor. "Me alegro por el club, ya que ahora las cosas van mejor, y por los jugadores. Es agradable ver a Frenkie de Jong jugar un buen fútbol a la antigua, tiene tanta calidad", cerró.