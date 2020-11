Godoy Cruz debutó con una derrota ante Central

A los 9' del complemento, Luciano Ferreyra estrelló un tremendo remate en el palo y estuvo cerca de poner el segundo para el Canalla.

Pero a los 21' el ingresado Hugo Silva empató para el Expreso.

A los 37' el ingresado Santiago Morro García se perdió el gol de manera increíble.

Y a los 39' el mendocino Gamba puso el 2-1 con un golazo al ángulo.

Este es el gol canalla:

Se cumplió la lógica. Gol errado en arco contrario se lo recibe uno mismo. Godoy Cruz erró un gol cantado a los 2' y Central lo aprovechó a los 4'. Gana el Canalla 1 a 0 al Tomba.

Este es el empate del Tomba de Hugo Silva:

¡Gol de Godoy Cruz!



Hugo Silva apareció por el segundo palo y marcó el empate ante Rosario Central en el estadio Gigante de Arroyito.



Seguilo por la @VozdeRosario.



pic.twitter.com/ovXPG2eM3o — LaVozdeRosario -Portal de Noticias Independiente (@VozdeRosario) November 3, 2020

El 2-1 de Gamba para Central:

¡Revivi el GOLAZO de Gamba!



Rosario Central le esta ganando 2-1 a Godoy Cruz con goles de Ojeda y con este gran gol del mendocino Lucas Gamba.



pic.twitter.com/ZPoO3oshTs — LaVozdeRosario -Portal de Noticias Independiente (@VozdeRosario) November 3, 2020

= La síntesis=

Rosario Central: Josué Ayala; Fernando Torrent, Diego Novaretti, Jonathan Botinelli y Lautaro Blanco; Emmanuel Ojeda, Diego Villagra y Emiliano Vecchio; Joel López Pissano, Lucas Gamba y Luciano Ferreyra. DT: Cristian González.

Godoy Cruz: Nelson Ibáñez; Gabriel Carrasco, Marcelo Herrera, Gianluca Ferrari, Leonel González y Damián Pérez; Jalil Elías, Wilder Cartagena; Tomás Badaloni y Victorio Ramis. DT: Diego Martínez.

Goles: en el primer tiempo, 3' Ojeda (RC). En el segundo tiempo, 21' Silva (GC) y 39' Gamba (RC).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio Hugo Silva por Carrasco (GC) y Ezequiel Bullaude por Ferrari (GC); 11' Santiago García por Ramis (GC); 29' Luca Martínez Dupuy por López Pissano (C(; 34' Renzo Tesuri por Martín Ojeda (GC); 40´ Joaquín Laso por Ferreyra (C); 43' Matías González por Cartagena (GC) y 45' Fabián Rinaudo por Gamba (C).

Amonestados: Botinelli (C). Herrera, Ferrari y Cartagena (GC).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Mirá el resumen del partido: