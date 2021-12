Gabriel Gómez renovó su contrato en Independiente Rivadavia

Carlos Castro agregó: "Gabriel lleva un año de trabajo y queremos seguir con este proyecto. Con la base de jugadores que tenemos queremos armar un equipo competitivo. Los jugadores se sienten más respaldados si el entrenador es el mismo".

https://twitter.com/Rioschipi/status/1466803635879391240 Gabriel Gomez renovó contrato por los próximos 3 años con #IndependienteRivadavia. Un contrato que no abunda en nuestro futbol @radionihuil #Ovacion90. pic.twitter.com/r7cRU4q29r — Rodrigo (@Rioschipi) December 3, 2021

Gabriel Gómez viajó este viernes a Villa Ramallo para pasar unos días con sus familiares y después retornará a Mendoza para empezar la pretemporada en lo que será su tercera etapa en la institución en la que ya dirigió 73 partidos con 30 triunfos, 26 empates y 17 derrotas.

Sobre el Pity Aracena

El presidente también se refirió a la decisión del arquero Cristian Aracena de alejarse del club, según lo confirmó en las redes sociales confirmó en las redes socielaes: "Cristian me había dicho que no quería seguir, considera que cumplió un ciclo muy importante y nosotros pensamos lo mismo, Me dijo que era una decisión personal y la respetamos, es un profesional que le dio mucho al club y le deseamos lo mejor".