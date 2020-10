Fernando Núñez: "Me seduce pelear el ascenso con Huracán"

El ex Godoy Cruz y Sarmiento de Junín mostró su entusiasmo por la nueva etapa que está viviendo en su nuevo equipo y aseguró: "Estoy contento de retornar a Mendoza para jugar en este club tan importante y esperamos dar lo mejor por esta camiseta. Cuando surgió la posibilidad, no lo dudé, por lo que representa el club. Me seduce pelear el ascenso en Huracán Las Heras".

El jugador, que se inició en el Tomba y debutó de la mano de Lucas Bernardi, reconoció: "Me he encontrado con varios jugadores que estuvieron conmigo en Godoy Cruz. Se nota que es un buen grupo el que hay en el club".

"En Huracán espero poder tener continuidad y responder en la cancha por la confianza que han tenido en contratarme. Me voy a brindar al máximo por el club. En esta categoría que es la primera vez que voy a jugar, es muy competitiva", agregó.

https://twitter.com/prensahuracan/status/1313870168913858560 Le damos la bienvenida a Fernando Núñez, nuevo jugador de Huracán Las Heras. El delantero pasó por Sarmiento de Junín y Godoy Cruz.



Somos grandes por nuestra gente pic.twitter.com/p1kTMrzUtV — C.A. Huracán Las Heras (@prensahuracan) October 7, 2020

Aclaración sobre lo que sucedió en Sarmiento

Con respecto a lo que sucedió con Sarmiento de Junín, institución que desvinculó al jugador Fernando Núñez tras informar que el mismo no había respetado la cuarentena después se haber estado contagiado de Covid-19, el jugador dio su punto de vista: "Yo ya había cumplido los días de aislamiento, eran diez días. Ya estaba dado de alta. Me molestó un poco lo que sucedió, pero soy un agradecido al club por lo que me brindó. No le guardo rencor".

Así juega Fernando Núñez