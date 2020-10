Facundo Rodríguez y la alegría por su nueva etapa en Huracán

El Polaco, sobre sus primeros días en Huracán Las Heras, reconoció: "He llegado a un club hermoso, que me recibió muy bien, los utileros, dirigentes y cuerpo técnico se preocupan para que al jugador no le falte nada y se sienta cómodo, eso es muy lindo. Confiaron en mí y les voy a responder en la cancha dejando todo por el club".

"Tengo la suerte de conocer a casi todo el plantel y me han recibido de la mejor manera. Eso es importante para un jugador, que se suma a un nuevo club", agregó el jugador de Huracán Las Heras.

Con respecto a los entrenamientos, aseguró: "La verdad que son lindas las prácticas, pero están siendo duras. En lo personal lo disfruto después de haber estado tanto tiempo entrenando solo".

El zaquero central agregó: "Es una alegría enorme poder entrenar de nuevo en un campo, recibir órdenes del cuerpo técnico. Me dio mucha alegría entrenar con la pelota junto a mis compañeros, es algo que se extrañaba mucho".

Sobre el reinicio del torneo Federal A, dio su punto de vista: "En lo personal creo que tiene que continuar la competencia. Nosotros nos entrenamos todos los días para cuando llegue ese momento estar preparado".

Sobre su paso en Deportivo Maipú

"Me llevo los mejores recuerdos del club, de los dirigentes, de Carlos Sperdutti y principalmente de la gente que siempre me dieron su cariño. Siempre me brinde al máximo por la camiseta", confesó.