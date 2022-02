El talentoso ex jugador que se negó a ir al River de Gallardo

Ricky-Alvarez.jpg

El ex jugador dijo que el DT lo llamó a mediados de 2014, cuando el Muñeco empezaba su gran ciclo en el conjunto de Núñez. "Gallardo me quiso, me llamó el profe de River, Pablito Dolce. Yo justo había ido del Inter al Sunderland, me preguntaron si me gustaría, pero yo avisé que recién llegaba a la Premier League y era imposible", contó.

"No era el River de hoy, recién agarraba Gallardo. Viéndolo ahora me hubiese encantado que me dirija porque es un técnico que le saca mejor al jugador. Pero mi idea estaba en seguir en Europa, en jugar en la Premier League. Y además siempre tuve en la cabeza que cuando volviera al fútbol argentino quería que sea en Vélez". añadió.

Álvarez tuvo dos etapas en Vélez Sarsfield, y además jugó en Inter de Milán, Sunderland de Inglaterra, Sampdoria de Italia y Atlas de México.

En la Albiceleste

Álvarez fue convocado por primera vez a la Selección de Argentina en 2011 para jugar dos amistosos en Calcuta y en Daca, frente a Venezuela y Nigeria respectivamente.

Su último partido en el seleccionado nacional fue por las eliminatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 2014 en el empate 1 a 1 contra Bolivia.

Marcó su primer gol en la selección en un partido amistoso contra Eslovenia rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de 2014 en el Estadio Único de La Plata. Jugó un partido en esa Copa del Mundo.