El recuerdo de Maradona con Putin: el día que le dijo "re-putín del or..."

Es que el jefe de Estado ruso quería reunirse con el Diez, que no aceptaba los términos en que se haría la cumbre, ya que el Kremlin quería que fuera temprano en la mañana.

"No, lo de Putin está todo muy bien, todo muy lindo. Yo lo quiero conocer, quiero hablar con él. Me hice dos o tres ensayos ya de: 'Hola Putin. ¿Qué hacés, Putin? Sos re-putín. Re-putín del or...'. Pero me tengo que levantar 9.30 y yo a esa hora no me levanto, ¿viste?", se escuchó decir a Diego en un audio al que tuvo acceso infobae.

Luego prosiguió: "Me duele en el alma porque van a estar todos... ¿y por quién va a preguntar la fiera? Por mí. No va a preguntar por (Carles) Puyol, no me jodas. Pero es una cita muy temprana. Él tendría que haber hecho un cóctel a la tarde, después de las actividades. Le agradezco a Putin, pero mañana yo no voy. Está decidido".

El hecho se habría producido durante el Mundial de Rusia 2018.

El encuentro se produjo bajo las condiciones que impuso el campeón del mundo con la Selección Argentina en México 1986. En ese cóctel al Diez y Putin se los pudo ver con Carles Puyol, Samuel Eto'o y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Ahora Putin mantiene en vilo al mundo por la invasión de Rusia a Ucrania, mientras el Diego (falleció en noviembre de 2020) permanece en la memoria de los futboleros por sus goles y sus anécdotas parecidas a la mencionada anteriormente.