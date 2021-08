El like de Mauro Icardi a Antonela que generó revuelo

mauro icardi antonela roccuzzo.jpg El falso like de Mauro Icardi a Antonela Roccuzzo generó una ola de comentarios y teorías

Muchos dudaron de la veracidad del "me gusta", lo que finalmente se terminó por confirmar. Tal like no existe y, además, el marido de Wanda Nara no sigue a la mujer de Messi.

La foto elegida para generar la polémica no fue cualquiera además. En la misma la morocha aparece en bikini, sin su familia, y en sensuales posiciones durante sus vacaciones en Ibiza.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCSG6XxbK-QP%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAF26OnZC5StU8AqWixGMTRZBzd1BtQZCZBANHUy5LaPaOAKRTA13TsRiEWeodhzNYmE8YeULCznugjmaWyPRuT2SZBOZBc65MZBZBUDc4ZBM7NcINLDZBlXlE1I2GQ7zQAnr6FOIZCOiZCS5ZAUeZC5TjXAsMZD View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo)

A quien sí le dio la bienvenida Mauro fue a su nuevo compañero. "Bienvenido a París", posteó en una historia de Instagram junto al la foto de Lionel Messi con la camiseta del PSG en sus manos.

Wanda Nara, apenas se enteró del traspaso, también tuvo un gesto adorable con Antonela Roccuzzo y la empezó a seguir en Instagram. En tanto que, horas después, la rosarina devolvió gentilezas y también empezó a seguirla.

Qué es "Icardeada"

El término surgió cuando Wanda Nara se divorció de Maximiliano López para casarse con Mauro Icardi. La rubia empresaria y modelo conoció al por entonces joven delantero cuando éste era jugador de la Sampdoria, al igual que su marido. Los argentinos se hicieron amigos y compartieron muchas comidas juntos, incluyendo a Wanda en las citas.

Según contó la propia Wanda Nara, Mauro se volvió una especie de confidente de ella cuando su matrimonio se empezó a quebrar y fue así que de a poco empezó a nacer el amor.

Si bien nunca confesó con todas las letras que le fue infiel a Maxi, lógicamente la amistad entre los dos futbolistas quedó hecha trizas y en las redes sociales comenzó a hablarse de "Icardeada" para referirse al hecho de que un amigo conquiste la mujer de otro.